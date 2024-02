Epsilon Advanced Materials übernimmt Batteriezentrum in Moosburg

Die Anlage in Moosburg ist laut einer Mitteilung von Epsilon Advanced Materials (EAM) für die Herstellung von LFP- und LMFP-Kathoden im Labor- und Pilotmaßstab geeignet und soll die eigenen Pläne zur Errichtung einer LFP-Kathodenproduktion in Indien beschleunigen. Der dortige Spartenstich für ein Kathodenmaterial-Werk soll noch in diesem Jahr erfolgen. EAM spricht von einem geplanten Output von 100.000 Tonnen LFP-Kathodenmaterial bis 2030.

Die Moosburger Anlage verfügt den Indern zufolge über eine vielseitige Pilotanlage, in der neue Materialien validiert werden können. „Diese Akquisition bekräftigt unser Engagement, innovative Lösungen für den sich entwickelnden Markt für Elektroautobatterien zu liefern“, sagt Vikram Handa, Geschäftsführer der EAM. „Das fortschrittliche Technologiezentrum in Moosburg positioniert uns strategisch, um in der Branche bei der Herstellung von Kathodenmaterialien führend zu sein.“

EAM gibt an, durch das Moosburger Zentrum bald in der Lage zu sein, Kathoden- und Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien gleichermaßen herzustellen. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben für umgerechnet rund 100 Millionen Euro den Bau eines Anodenmaterial-Werks im indischen Bellari. Außerdem eine Fabrik für Graphitanodenmaterialien im US-amerikanischen Brunswick County und eine Graphitverarbeitungsanlage im finnischen Vaasa.

Die neue Präsenz in Deutschland hat EAM dem überraschenden Rückzug des britischen Chemiekonzern Johnson Matthey aus dem Geschäft mit Batteriematerialien für die Autoindustrie im Jahr 2021 zu verdanken. Teile dieses Geschäfts veräußerten die Briten 2022 an die EV Metals Group und Nano One Materials.



prnewswire.com