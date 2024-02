Siemens stattet Infinity Tower mit 200 Ladepunkten aus

Die Wallboxen befinden sich in sechs Ladeinseln auf drei Etagen. Auf einem Bild ist zu erkennen, dass die Variante mit Typ-2-Dose zum Einsatz kommt. Siemens bietet die Wallbox auch mit einem festen Typ-2-Kabel an. Die VersiCharge kann Ladeleistungen von bis zu 22 kW bereitstellen. Welche maximale Ladeleistung an den 200 Ladepunkten im Infinity Tower gesichert zur Verfügung steht, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Das Unternehmen teilt lediglich mit, dass die „integrierte Ladelösung für Elektrofahrzeuge von Ingenieur- und Softwareteams von Siemens in Portugal angepasst“ wurde. So soll ein dynamisches und intelligentes Lademanagement vor Ort möglich sein. Die Dashboards sollen den Gebäudemanagern und -betreibern einen umfassenden Überblick über die einzelnen Ladegeräte bieten sowie die Überwachung des Energieverbrauchs in Echtzeit ermöglichen.

Der Auftrag umfasst somit neben den Wallboxen auch die Lieferung des „hoch skalierbaren SICAM Dynamic Load Management (DLM)“, welches auf der Energieautomationsplattform SICAM A8000 basiert, einer modularen Gerätereihe für Fernwirk- und Netzautomationswendungen „in allen Bereichen der Energieversorgung“. Bei SICAM DLM handelt es sich, wie der Name schon andeutet, um ein Managementsystem für Ladestationen. Es soll Netzbegrenzungssignale von Verteilnetzbetreibern (VNB) empfangen und lokale dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeichersysteme integrieren können.

Laut Siemens verfügt der Infinity Tower über ein entsprechendes Energiemanagementsystem, welches die künftige Integration von Photovoltaik, anderen erneuerbaren Energiequellen sowie von Energiespeichersystemen ermöglichen soll. Das System soll darüber hinaus mit den neuesten Cybersicherheitsfunktionen ausgestattet sein.

„Die Aktivitäten im Immobilienbereich haben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft. Infinity ist ein Projekt, auf das wir sehr stolz sind, und eine wichtige Referenz für unsere digitale Transformation. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Siemens ein nachhaltiges Gebäude für die Zukunft schaffen konnten“, so José Cardoso Botelho, CEO von Vanguard Properties, Eigentümer des Infinity Towers. Markus Mildner, CEO eMobility bei Siemens Smart Infrastructure, ergänzt: „Die Steuerung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge durch intelligentes Lastmanagement ist für nachhaltige Energiesysteme und die Netzstabilität von entscheidender Bedeutung.“

Im Rahmen des portugiesischen Aufbau- und Resilienz-Plans soll das Wirtschaftswachstum gefördert und das Land zukunftsfähig gemacht werden. Der Plan sieht die Einrichtung von 15.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge bis 2025 vor. Der Infinity Tower sei „ein Gebäude mit hochwertigen Eigentumswohnungen“ im Besitz von Vanguard Properties in Sete Rios, Campolide, Lissabon. Mit 26 oberirdischen Etagen, 195 Wohnungen und 352 Parkplätzen auf einer Fläche von mehr als 50.000 Quadratmetern ist er eines der größten Wohnbauprojekte der Stadt.

siemens.com