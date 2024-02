Elektro-Neustart von Lancia / Chrysler zeigt E-Sportcoupé als Studie

1 – Chrysler zeigt Elektro-Sportcoupé als Studie

Chrysler hat mit dem Halcyon Concept die Studie eines vollelektrischen Sportcoupés vorgestellt. Der Viertürer baut auf der Stellantis-Plattform STLA Large auf und verfügt über ein 800-Volt-Batteriesystem mit Lithium-Schwefel-Akkus. Die besonderen Batteriezellen stammen von Lyten, einem Batterie-Entwickler, der von Stellantis unterstützt wird. Der akku-Typ verzichtet auf kritische Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Mangan.

2 – VW lanciert kurzfristige Leasing-Aktion für den ID.3

Volkswagen bietet seinen ID.3 derzeit im Leasing zu monatlichen Raten von unter 200 Euro an. Das Angebot im Rahmen einer Sonderaktion gilt aber nur noch wenige Tage – und auch nur für Privatkunden. In einer Mail ist von einer Rate von monatlich ab 222 Euro die Rede. Dafür gibt es einen ID.3 Pro, also das Modell mit der 58 Kilowattstunden großen Batterie und dem 150-kW-Antrieb.

3 – Lancia Ypsilon: So geht Lancia den Elektro-Neustart an

Lancia hat den neuen Ypsilon vorgestellt, der als erstes Modell der Marke auch mit reinem Elektroantrieb auf den Markt kommen wird. Der Elektro-Kleinwagen baut auf einer Plattform der Stellantis-Gruppe auf und erhält den bekannten E-Antrieb mit 115 kW Leistung in Verbindung mit einer 54 Kilowattstunden großen Batterie. Für die Marke Lancia ist die Weltpremiere des neuen Ypsilon – auch wenn das extravagante Design bereits vor der Präsentation bekannt war – eine große Sache.

4 – Bund fördert keine elektrischen Lkw und Busse mehr

Die Förderprogramme für klimaschonende Nutzfahrzeuge und für alternative Antriebe von Bussen im Personenverkehr werden eingestellt. Das hat das Verkehrsministerium jetzt auf Anfrage von electrive bestätigt. Bereits bewilligte Vorhaben werden noch ausfinanziert. Dann ist Schluss. Seit Monaten ist die Befürchtung gewachsen, dass beide Fördertöpfe einkassiert werden könnten. Nur sehr große Optimisten glaubten zuletzt noch an eine Weiterführung der Subventionen.

5 – BMDV: Abteilungsleiter nach Wasserstoff-Affäre entlassen

Wir bleiben noch kurz in Berlin: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat gestern seinen Abteilungsleiter für Grundsatzfragen, Klaus Bonhoff, mit sofortiger Wirkung entlassen. Den nicht ganz überraschenden Schritt hat eine Sprecherin des BMDV gegenüber electrive bestätigt. Zugleich wurde Adam Mutwil, Leiter des Referats für Wasserstoff und Brennstoffzellen in der Mobilität, in das Referat Eisenbahn versetzt. Als Begründung gab die Sprecherin einen Vertrauensverlust beim Minister an.