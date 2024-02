BMDV: Abteilungsleiter Klaus Bonhoff nach Wasserstoff-Affäre entlassen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat heute seinen Abteilungsleiter für Grundsatzfragen, Klaus Bonhoff, mit sofortiger Wirkung entlassen. Den nicht ganz überraschenden Schritt hat eine Sprecherin des BMDV gegenüber electrive bestätigt. Zugleich wurde Adam Mutwil, Leiter des Referats G 25 ( Wasserstoff und Brennstoffzellen in der Mobilität) in das Referat Eisenbahn versetzt. Als Begründung gab die Sprecherin einen Vertrauensentzug des Ministers an.

Damit endet eine Lobby-Affäre, die in den vergangenen Wochen größere mediale Kreise gezogen hat, mit einem Paukenschlag. Hintergrund ist eine Vergabe von Fördermitteln in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro für das Innovationscluster HyMobility an den Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband (DWV). Mit dem Geld sollte eine Kommunikationsplattform für Wasserstoff-Mobilität unterstützt werden. Klaus Bonhoff, der lange Jahre die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) geleitet hat und noch unter dem Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ins BMDV berufen wurde, gilt in der Branche als Verfechter eben jener Technologie.

Der Vorwurf – zuletzt auch im SPIEGEL ausführlich beschrieben: Als Abteilungsleiter soll sich Klaus Bonhoff Ende 2021 für die Förderung und den möglichst kurzfristigen Förderbescheid starkgemacht haben. Pikant: Den Antrag eingereicht hat DWV-Chef Werner Diwald – ein persönlicher Freund von Klaus Bonhoff. Man kennt sich seit Jahren, beruflich wie privat. Mails zwischen den beiden, die zuletzt im SPIEGEL öffentlich wurden, belegen, wie sich der zur Neutralität verpflichtete Abteilungsleiter auf Referatsebene (also beim jetzt versetzten Adam Mutwil) für die Bewilligung eingesetzt hat.

Die Sprecherin des Verkehrsministeriums hat gegenüber electrive bestätigt, dass die Vorgänge im Rahmen weiterer Untersuchungen der internen Revision betrachtet werden sollen. Auf deren Ausgang wollte Verkehrsminister Wissing offenbar nicht warten und hat jetzt die Reißleine gezogen. Klaus Bonhoff war wohl eine zu große Belastung geworden. Wer seinen Posten übernimmt, ist noch unklar. Das Referat G25 übernimmt interimsmäßig Hendrik Haßheider, der Leiter des Referats Klimafreundliche Nutzfahrzeuge und Infrastruktur.



