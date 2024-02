Chrysler zeigt Elektro-Sportcoupé als Studie

Die besonderen Batteriezellen stammen von Lyten, einem von Stellantis unterstützten Batterie-Entwickler. Dabei wird auf kritische Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Mangan verzichtet und die Lyten-Batterie soll auch zu einem schätzungsweise 60 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu den heutigen „Best-in-Class“-Batterien ermöglichen. Die Batterie des Concept Cars soll sich zudem während der Fahrt induktiv aufladen lassen sollen.

Mit konkreten, technischen Daten zu der Batterie oder dem Elektroantrieben des Halcyon Concept hält sich Chrysler aber noch zurück – es wird nicht einmal eine erwartete Reichweite genannt. Dass es zeitnah Lithium-Schwefel-Batterien in Serienfahrzeugen auf Basis der STLA Large geben wird, darf also bezweifelt werden. Sonst wären wohl deutlich mehr Vorzüge der Technologie im Vergleich zu NMC- oder LFP-Zellen angeführt worden.

Auch zum induktiven Laden während der Fahrt gibt es keine genauen Angaben. Stellantis verweist lediglich auf die 2022 begonnene Partnerschaft zur DWPT-Technologie (Dynamic Wireless Power Transfer), als das Unternehmen sich gemeinsam mit ElectReon und Iveco an der Teststrecke „Arena del Futuro“ beteiligt hat. In der Mitteilung zum Halcyon Concpet zeichnet Chrysler immerhin das Zukunftsbild, dass man von New York nach Seattle ohne Nachladen fahren könnte. Konkrete Vorhaben zur Einführung der Technologie in den Autos oder der Installation solcher Ladespulen in den USA gibt es aber nicht.

Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis

Dennoch gibt das Halcyon Concept einige interessante Ausblicke auf die elektrische Zukunft von Chrysler: Anstatt von der bulligen Front eines Chrysler 300 wird die Studie von einer betont aerodynamischen Linienführung geprägt. Die flache Front und der geschwungene Dachbogen sind klassische Ansätze, die Luftführung um die Karosserie zu verbessern. Beim Halcyon Concept geht Chrysler aber einige Schritte weiter.

Die Frontpartie ist im Grunde genommen hohl und kann von der Luft gezielt durchströmt werden, was den Luftwiderstand senkt – Platz für einen Frunk gibt es so aber nicht. Übrigens: Um den Platz im Innenraum unter der flachen Heckscheibe optimal auszunutzen, haben sich die Designer bei den Chrysler-Vans bedient: Wie in den Familien-Vans lassen sich die Rücksitze im Halcyon Concept nicht nur umklappen, sondern bei Bedarf auch flach in den Kofferraumboden integrieren. So haben die Kunden die Wahl zwischen Stauraum oder zusätzlichen Sitzen.

Neben dem Karosseriedesign stehen bei der Studie die Vernetzung und Fahrassistenten im Fokus. Das Halcyon Concept soll die „STLA AutoDrive“-Technologieplattform für autonomes Fahren nach Level 4 nutzen. Beim Level 4 können sowohl das Lenkrad als auch die Pedale eingezogen werden, da das Fahrzeug die Kontrolle übernimmt. Chrysler stellt in Aussicht, dass dann auch die Frontscheibe abgedunkelt werden könne, um eine Lounge-artige Atmosphäre zu schaffen.

Chrysler hat bislang noch kein einziges Elektromodell auf dem Markt und das neue Konzept wirkt alles andere als seriennah. Die Marke bekräftigt aber ihren Plan, ihr erstes BEV-Modell 2025 auf den Markt bringen und ab 2028 nur noch E-Autos anbieten zu wollen.

Auf der CES 2022 hatte Chrysler sein Airflow Concept präsentiert, das wohl gute Chancen auf eine Umsetzung als erstes BEV-Serienmodell der Marke hat. Für 2026 plant Chrysler angeblich auch eine E-Limousine als Nachfolger des Chrysler 300.

stellantisnorthamerica.com