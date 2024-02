Lancia Ypsilon: So geht Lancia den Elektro-Neustart an

Für die Marke Lancia ist die Weltpremiere des neuen Ypsilon – auch wenn das extravagante Design bereits vor der Präsentation bekannt war – eine große Sache. Denn die neue Generation des Kleinwagens bedeutet quasi eine Wiederbelebung der Marke: Lancia hatte zuletzt nur noch die Vorgänger-Generation im Angebot. Diese wurde bereits 2011 auf den Markt gebracht und seit 2017 nur noch in Italien vertrieben. Das aber mit Erfolg: Mit rund 45.000 verkauften Fahrzeugen war es 2023 das drittmeistverkaufte Auto Italiens.

Mit dem neuen Ypsilon sollen auch wieder andere Märkte in Angriff genommen werden. Dabei gibt es bei der Technik keine Besonderheiten, sondern erprobte Massenware aus dem Stellantis-Konzern. Wie zum Beispiel auch der Peugeot e-208 und der Opel Corsa Electric nutzt der neue Lancia die e-CMP als Basis. Dort gibt es die inzwischen zweite Generation des Elektroantriebs: Der 115 kW starke Frontmotor stammt von Stellantis und Nidec, der 54 kWh (brutto) große Akku soll für eine WLTP-Reichweite von über 400 Kilometern reichen. Auch beim Laden – AC mit 11 kW, DC mit bis zu 100 kW – gibt es keine Abweichungen.

Die große Besonderheit des neuen Ypsilon liegt in seinem Design – hier hebt es sich deutlich von dem eher zurückhaltenden Corsa Electric und dem betont dynamischen Peugeot ab. Tatsächlich übernimmt der Kleinwagen zahlreiche Designelemente der Konzeptstudien Pu+Ra Zero (Ende 2022) und Pu+Ra HPE (April 2023). So gibt es ein auffälliges und leicht Pfeil-förmiges Tagfahrlicht über die gesamte Breite des Fahrzeugs, zwischen dem Tagfahrlicht und der Fronthaube ist ein dunkles und ebenfalls Pfeil-förmiges Designelement, in welches der Lancia-Schriftzug (nicht das Logo) integriert ist. Offiziell ist es übrigens „die moderne Interpretation des traditionellen, schildförmigen Kühlergrills, einem Markenikon“. Auch die darunter befindlichen Hauptscheinwerfer mit drei auffälligen LED-Pixeln haben es von der Studie Pu+Ra HPE in das Seriendesign des Ypsilon geschafft – wenn auch in leicht abgeänderter Form. Am Heck gibt es runde LED-Rückleuchten – „eine Hommage an den legendären Lancia Stratos“.

Der Marktstart in Deutschland ist mit Einführung des neuen Agenturmodells für Mitte 2025 geplant. Preise nennt Stellantis noch nicht, der Lancia dürfte sich aber etwas über den bekannten Schwestermodellen ansiedeln. Denn es soll sich um ein „Premium-B-Modell“ handeln. „Der neue Lancia Ypsilon soll nun in die Premium-Liga aufsteigen und den Kundenkomfort mit einem ausgeklügelten, von der Möbelindustrie inspirierten Innenraumkonzept in den Mittelpunkt stellen. Die voraussichtlichen Käufer sind zwischen 40 und 45 Jahre alt. Sie pflegen einen urbanen und aktiven Lebensstil. Ihr Interesse gilt italienischem Stil und technologischer Innovation. Sie achten auf die Umwelt und folgen den neuesten Trends“, hießt es dazu in der Mitteilung.

Auch wenn Lancia nun mehrere Jahre nur ein Modell auf dem Markt hatte, soll der neue Ypsilon nicht lange alleine bleiben: Bis 2028 sind drei neue Fahrzeuge geplant. Das zweite Modell nach dem Ypsilon soll 2026 kommen – und dann nur noch mit rein elektrischen Antrieben – dabei dürfte es sich um eine Fließheck-Limousine auf Basis der STLA Medium handeln. Das rund 4,70 Meter lange Modell soll aus dem Werk im italienischen Melfi kommen. Der neue Ypsilon ist hingegen kein gebürtiger Italiener: Der Kleinwagen wird zusammen mit dem e-208 und Corsa Electric im spanischen Saragossa gebaut.

