Warburtons setzt vier neue E-Lkw von Renault Trucks ein

Einer der neuen Elektro-Trucks gesellt sich zum bereits im Londoner Stadtbezirk Enfield stationierten Lkw von Renault. Die drei anderen E-Lkw sind für den Einsatz in Bellshill bei Glasgow, Bristol und Bolton bestimmt. Die beiden Master E-Tech setzt die Bäckereimarke in Enfield und Bristol ein.

Bei allen vier neuen Elektro-Lkw, die vom Renault-Trucks-Händler JDS Trucks & Vans geliefert wurden, handelt es sich um E-Tech D16 4×2 mit Kofferaufbauten von Fosters Commercials und Ladebordwänden von Dhollandia. Jedes Exemplar wird von einem Elektromotor mit einer maximalen Leistung von 185 kW (130 kW Dauerleistung) angetrieben. Die nötige Energie liefert ein Akku-Paket mit 265 kWh.

Renault Trucks bietet den E-Tech D mit 200 bis 565 kWh an. Der größte Akku soll für eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern reichen. Wie weit die von Warburtons konfigurierten Fahrzeuge mit einer Akku-Ladung kommen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Jedoch teilt Steven Gray, Head of Transport bei Warburtons, mit, dass sich die Elektro-Lkw ideal für die Auslieferung der Produkte an die Geschäfte eignen würden, da die meisten Routen kürzer als 100 Meilen (rund 160 Kilometer) sind.

Bild: Renault Trucks Bild: Renault Trucks Bild: Renault Trucks

Die Fahrzeuge verlassen das Depot um 4 Uhr am Morgen und kehren mittags bereits zurück. Die langen Verweilzeiten an der Basis sollen optimal zum Aufladen an den von EO Charging installierten 22-kW-Ladesäulen (AC) sein. Die E-Lkw können zwar auch an DC-Ladestationen mit bis zu 150 kW aufgeladen werden, auf die entsprechende HPC-Infrastruktur hat Warburtons aber offensichtlich verzichtet. Details zur Konfiguration der beiden E-Transporter des Typs Master E-Tech teilt das Unternehmen nicht mit.

Zur Investition in die neuen E-Lkw kam es vor allem, weil der erste elektrische 16-Tonnen-Lkw das entsprechende Vertrauen in die Technik gab. Eine sorgfältige Planung des ersten Fahrzeugs oder auch die Untersuchung von Routen trugen dazu bei. Und schlussendlich waren es auch die positiven Rückmeldungen der Fahrer, die bereits nach kurzer Zeit ihre Reichweitenangst überwunden hatten.

renault-trucks.co.uk