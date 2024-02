Nobina bestellt 140 E-Bus-Lader bei Ekoenergetyka

Im Rahmen des Auftrags wird Ekoenergetyka nach eigenen Angaben Ladesäulen des Typs Axon Easy mit 120 kW bzw. 180 kW Leistung nach Schweden liefern. Das polnische Unternehmen wird die Ladeinfrastruktur noch in diesem Jahr in vier Busdepots in Stockholm installieren und sie bis Januar 2025 in Betrieb nehmen.

Nobina hat die größte emissionsfreie Busflotte in Skandinavien, da das Unternehmen auch in allen vier skandinavischen Ländern aktiv ist – und dort in Summe über 13.000 Mitarbeitende beschäftigt. Es könnten also weitere Aufträge für E-Bus-Ladestationen an Ekoenergetyka folgen – was auch zum strategischen Fokus der Polen passen dürfte. Der aktuelle Vertrag sei „Teil eines umfassenderen Vorstoßes von Ekoenergetyka in die nordische Region, einen der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge“, heißt es in der Mitteilung.

Ekoenergetyka ist bei Depot-Ladestationen für Elektrobusse ein etablierter Player. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bisher rund 20 Prozent der Ladestationen für Stadtbusse in Europa geliefert.

„Dieser Vertrag ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für Ekoenergetyka von einem wichtigen Akteur auf einem anspruchsvollen Markt“, sagt Bartosz Kubik, CEO und Mitbegründer von Ekoenergetyka. „Unsere Beziehung zu Nobina hat einen großartigen Start hingelegt, und wir sind stolz darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, während es die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs in Stockholm und in der gesamten nordischen Region aufbaut.“

„Wir sind mit den ersten Ergebnissen unserer Zusammenarbeit mit Ekoenergetyka sehr zufrieden und freuen uns auf eine enge Kooperation“, sagt Lisa Sievert, die für Electrification zuständige Managerin bei Nobina. „Unsere Kunden verlangen nach qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und umweltfreundlichen Transportmitteln, und mit Ekoenergetyka haben wir einen Partner gefunden, der uns dabei helfen kann.“

Quelle: Info per E-Mail