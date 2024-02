Ashok Leyland baut indisches Werk zur Herstellung von E-Bussen

Das neue Werk entsteht einer Unternehmensmitteilung zufolge auf rund 28 Hektar Fläche in Lucknow, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Uttar Pradesh. Die Grundsteinlegung erfolgte dieser Tage. Den Hauptfokus will Ashok Leyland dort zwar auf die Herstellung von Elektrobussen legen, es könnten aber vor Ort auch Fahrzeuge mit konventionellen oder anderen alternativen Kraftstoffen produziert werden, heißt es. Anfangen will der indische Nutzfahrzeughersteller in Lucknow zunächst mit einer Fertigungskapazität von 2.500 Bussen pro Jahr. Im Laufe des Jahrzehnts wird anschließend eine Erweiterung auf 5.000 Fahrzeuge pro Jahr angestrebt.

Der Markt für E-Busse hat in Indien großes Potenzial: Die „Economic Times“ berichtete Anfang des Jahres unter Berufung auf hochrangige Quellen aus der Regierung, dass Indien bis 2030 mehr als ein Drittel der landesweiten Dieselbusflotte durch Busse mit elektrischen Antrieben ersetzen will. Der Plan soll sowohl staatliche Transportunternehmen als auch private Betreiber und Busse zur Beförderung von Schülern und Angestellten betreffen.

