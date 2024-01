Indien will 800.000 Dieselbusse durch Stromer ersetzen

Konkret sollen staatliche Transportunternehmen 200.000 Elektrobusse auf die Straße bringen. Im privaten Bereich sollen es sogar 550.000 E-Busse sein. Die Anzahl der Shuttlebusse für Schüler und Angestellte beläuft sich auf 50.000 Fahrzeuge, berichtet die „Economic Times“ unter Berufung auf hochrangige Quellen aus der Regierung.

Um den Preis pro Bus möglichst gering zu halten, arbeitet die Regierung wohl derzeit an großen Ausschreibungen. Die Fahrzeuge sollen dann an die Betreiber weitervermittelt werden, so „Economic Times“. Aktuell verkehren rund 4.000 Elektrobusse auf indischen Straßen, verglichen mit 2,3 Millionen Diesel- und Erdgas-Bussen.

Wie das Vorhaben finanziert wird, bleibt offen. Eine Quelle sagte der Zeitung, dass die Regierung Finanzinstitute ins Boot holen müsse, um die Elektrifizierung der Busflotten in diesem Maßstab umzusetzen. „Die Regierung ist sehr [an der Elektrifizierung der Flotten] interessiert, da sie der Meinung ist, dass es besser ist, Ressourcen in ein Segment zu investieren, das die größte Wirkung hat, sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht, als Anreize für private Käufer zu schaffen, die sich Elektroautos und -zweiräder leisten können“, so die mit der Angelegenheit vertraute Person.

„Der Ersatz von Dieselbussen durch Elektrobusse wird nicht nur Umweltbelange berücksichtigen, sondern auch zur Schaffung eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge beitragen“, zitiert die Zeitung eine weitere Quelle. „Es wird den Aufbau einer weit verbreiteten Ladeinfrastruktur beschleunigen, Investitionen auslösen, zu einer Skalierung führen, die die Kosten pro Einheit senkt, und gleichzeitig Arbeitsplätze in der Produktion schaffen.“

Der Plan werde wahrscheinlich die dritte Phase des Förderprogramms „Faster Adoption and Manufacturing Electric Vehicles“ (FAME) ersetzen und soll Indien als globales Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge positionieren, heißt es. Im August vergangenen Jahres hatte das Land zudem das neue Elektrobus-Programm „PM-eBus Sewa“ genehmigt, mit dem in den folgenden zehn Jahren insgesamt 10.000 Elektrobusse in 169 indischen Städten auf die Straße gebracht werden sollen. Es handelt sich um eine öffentlich-private Partnerschaft, bei der die Zentralregierung rund ein Drittel des 576 Milliarden Rupien (ca. 6,3 Milliarden Euro) schweren Programms übernimmt.

