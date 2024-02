Auftrag aus Italien: Hess baut 16 Elektrobusse für Vicenza

Hess teilt mit, in einer internationalen Ausschreibung den Zuschlag für die Lieferung der 16 E-Busse im Wert von rund 19 Millionen Euro erhalten zu haben. In Vicenza – einer 110.000-Einwohner-Stadt im Nordosten Italiens – sollen die Elektrobusse auf einer Linie namens „LAM Rossa“ eingesetzt werden. Nachgeladen werden die Fahrzeuge laut Hess „auf der Linie mittels Flash-Ladetechnik in Zusammenarbeit mit Hitachi“. Die Kooperation ist nicht neu: Bereits für einen Auftrag in Genf setzt Hess auf Hitachi Energy (bis 2020 Hitachi ABB Power Grids) als Unterlieferant.

In Vicenza werden die Busse einer begleitenden Mitteilung zufolge durchschnittlich etwa 55.000 Kilometer pro Jahr zurücklegen. „Die Umstellung auf Elektromobilität ermöglicht eine (…) CO2-Einsparung von etwa 1.000 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlichen Euro-6-Bussen“, so Hess.

Die Baureihe lighTram bietet Hess in 10, 12, 19 oder 25 Meter länge an. In Vicenza kommt die 19-Meter-Variante zum Einsatz. Während Hess vor allem für seine Trolleybusse (mit Oberleitung) bekannt ist, handelt es sich bei den TOSA-Bussen um Batterie-elektrische Busse, die aber engmaschig während des Betriebs zwischengeladen werden.

hess-ag.ch