Hyundai bringt Rabatt-Aktion für E-Autos / HiPhi stellt Produktion ein

1 – Volvo benennt XC40 Recharge und C40 Recharge um

Volvo strafft und vereinheitlicht die Modellbezeichnungen seiner Elektroautos. Künftig sollen die Modelle unter dem neu eingeführten Kürzel EX für SUVs oder EC für SUV-Coupés vertrieben werden. Das hat Folgen für zwei aktuelle Modelle der Schweden: Der XC40 Recharge Pure Electric heißt künftig EX40 und aus dem C40 Recharge Pure Electric wird zum Modelljahr 2025 der Volvo EC40. Mit dem kommenden Top-Modell EX90 und dem neuen Einstiegs-Volvo EX30 wurde bei den kommenden Baureihen die neue Namens-Logik bereits umgesetzt.

2 – HiPhi stellt Produktion ein – für ein halbes Jahr

Die Premium-Elektroauto-Marke HiPhi hat mit sofortiger Wirkung die Produktion eingestellt. Es handelt sich laut lokalen Medien um eine auf sechs Monate angelegte Produktionspause. Ob die Fertigung jemals wieder aufgenommen wird, scheint aber offen: Parallel machen Meldungen über verzögerte bzw. gekürzte Gehaltszahlungen und Entlassungen von Mitarbeitern beim chinesischen Hersteller Human Horizons die Runde. Dem Portal „Car News China“ liegt angeblich ein internes Memo vor, in dem die Mitarbeiter über den drastischen Schritt informiert wurden.

3 – Auch Hyundai legt Rabatt-Aktion für E-Autos auf

Nun macht auch Hyundai beim großen Rabatt-Wettrennen in Deutschland mit und gewährt bis zum 31. März für seine Elektromodelle eine „Umweltprämie“ von mindestens 7.000 Euro. Die Prämie gibt es für Privat- und Gewerbekunden beim Abschluss eines Kauf- oder Leasingvertrages für einen neuen Kona Elektro, Ioniq 5 oder Ioniq 6. Der Nachlass von mindestens 7.000 Euro bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH für das jeweilige Modell. Beim Kona Elektro ergeben sich also für den Rest des Quartals 34.990 Euro als Basispreis.

4 – JLR und Tata wollen E-Autos in Indien bauen

Jaguar Land Rover und sein indischer Mutterkonzern Tata Motors wollen im großen Stil Elektroautos in Indien produzieren und von dort aus exportieren. Entsprechende Verhandlungen sind offenbar weit fortgeschritten. Wie das indische Portal „Autocar Professional“ berichtet, befinden sich die Gespräche bereits in einem „fortgeschrittenen Abschlussstadium“. Gibt es am Ende grünes Licht, würde das größte Werk von Jaguar Land Rover außerhalb des Vereinigten Königreichs entstehen.

5 – Tesla soll Grundsteinlegung in Mexiko für März anstreben

Und zum Schluss noch ein Blick nach Mexiko: Der Baustart der dortigen Tesla-Fabrik steht offenbar kurz bevor. Laut dem Gouverneur des mexikanischen Bundesstaats soll die Errichtung des Werks spätestens im März beginnen. Seit Ende Oktober hat der US-Elektroautobauer alle Genehmigungen beisammen, um mit dem Bau seiner Fabrik in Mexiko zu beginnen. Bisher tat sich vor Ort allerdings nichts. Tesla-Chef Elon Musk hatte im Herbst angedeutet, dass sein Unternehmen es nicht besonders eilig habe.