Auch Hyundai legt Rabatt-Aktion für E-Autos auf

Der Nachlass von mindestens 7.000 Euro bezieht sich laut der Mitteilung der Offenbacher auf die unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH für das jeweilige Modell. Beim Kona Elektro (Listenpreis ab 41.990 Euro) ergeben sich so für den Rest des Quartals 34.990 Euro als Basispreis. Beim Ioniq 5 und Ioniq 6, die beide eigentlich ab 43.900 Euro kosten, liegt der Angebotspreis folglich bei 36.900 Euro. „Teilnehmende Hyundai Händler gewähren den Käufern der batterie-elektrischen Modelle die Prämie auf ihren Hauspreis, womit der Wegfall der staatlichen Elektroauto-Förderung mehr als kompensiert wird“, heißt es in der Mitteilung.

Im Falle des Kona Elektro gibt es für diesen Basispreis die Einstiegsversion mit der 48,4 kWh großen Batterie – der Antrieb leistet hier 115 kW, die WLTP-Reichweite liegt bei 377 Kilometern. Die größere 65,4-kWh-Batterie kostet – inklusive der höherwertigen Trend-Ausstattung – 5.200 Euro mehr. Das 160 kW starke Modell mit bis zu 514 Kilometern Reichweite nach WLTP ist in dem Angebot also ab 40.190 Euro erhältlich – und damit günstiger als der reguläre Kona Elektro mit der kleinen Batterie.

Während der Kona Elektro bekanntlich auf einer 400-Volt-Plattform basiert und das Modell auch als Benziner und Hybrid angeboten wird, sind die beiden Ioniq-Modelle rein als Elektroauto ausgelegt und verfügen über das 800-Volt-System von Hyundai, was enorm hohe DC-Ladeleistungen ermöglicht. Der Ioniq 5 ist ab Werk mit einer 58-kWh-Batterie und einem 125 kW starken Heckantrieb ausgestattet. Für den Angebotspreis von 36.900 Euro gibt es 384 Kilometer WLTP-Reichweite. Die optionale 77,4-kWh-Batterie (dann mit 168 kW Antriebsleistung) kostet eigentlich 4.000 Euro Aufpreis, ist aber immer an das Dynamiq-Paket gekoppelt, weshalb der tatsächliche Aufpreis bei 10.900 Euro liegt – und der Angebotspreis für 507 WLTP-Kilometer somit bei 47.800 Euro. Der 239 kW starke Allradler kostet nochmals 4.000 Euro mehr, ist in den „Frühlingswochen“ also ab 51.800 Euro erhältlich.

Der Ioniq 6 nutzt zwar mit der E-GMP die gleiche Basis wie der Ioniq 5, ist aber als betont aerodynamische Limousine ausgelegt. Das Basismodell verfügt daher mit 53 kWh über eine kleinere Batterie (Antriebsleistung 111 kW), die WLTP-Reichweite liegt mit 429 Kilometer deutlich über dem Basis-Ioniq-5. Die große Batterie ist auch hier an das Dynamiq-Paket gekoppelt und kostet somit 10.100 Euro mehr – macht im Angebot glatte 47.000 Euro, dafür gibt es aber auch 614 Kilometer WLTP-Reichweite. Der 239 kW starke Allradler ist beim Ioniq 6 sogar an das Techniq-Paket gebunden und kostet somit stolze 17.200 Euro Aufpreis – mit 54.100 Euro in dem Angebot ist es das teuerste Modell.

„Um den Umstieg auf die Elektromobilität so leicht wie möglich zu machen, kompensieren wir bei den ‚Hyundai Frühlingswochen‘ nicht nur die weggefallene Elektroauto-Förderung der Bundesregierung. Wir bieten denjenigen, die sich noch nicht für Elektro entscheiden wollen, eines der modernsten und effizientesten SUV auf dem deutschen Markt zu einem sehr attraktiven Preis“, sagt Christina Herzog, Direktorin Marketing & PR der Hyundai Motor Deutschland GmbH.

In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Autobauer Rabatt- oder Leasingaktionen für ihre Elektromodelle gestartet, um den Wegfall des Umweltbonus nach dessen vorzeitigem Ende zu kompensieren. Bei einigen Herstellern war dies jedoch auf die bis zuletzt antragsberechtigten Privatkunden begrenzt, während Hyundai Deutschland auch ausdrücklich Gewerbekunden mit einschließt.

