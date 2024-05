Autorecycling Kempers und Re.Lion.Bat starten eMobility-Kooperation

Bei Re.Lion.Bat. Circular handelt es sich wie berichtet um ein 2023 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen von Fahrzeug-Werke Lueg und Deppe. Der Spatenstich für die Recyclinganlage des Unternehmens wurde im Oktober 2023 im Europark Meppen-Versen gesetzt. In diesem Industriegebiet liegt auch der Standort der Autorecycling Kempers GmbH.

Mit den gebündelten Kompetenzen im Fahrzeug- bzw. Batterierecycling der Mutterunternehmen wollen die Partner von der Elektromobilität profitieren. Denn mit mehr Batterie-elektrischen Fahrzeugen auf der Straße steigt auch die Bedeutung von Recycling und Wiederverwertung von Ersatzteilen und Lithium-Batterien aus Elektrofahrzeugen.

Autorecycling Kempers kann am Standort Meppen nach eigenen Angaben auf einer Fläche von mehr als 35.000 Quadratmetern bis zu 10.000 Fahrzeuge pro Jahr verarbeiten – „selbstverständlich stets unter strengster Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen“, wie in der Mitteilung betont wird. Da Kempers laufend investiert und sein Personal schult, um sich auf verändernde Marktbedingungen auszurichten, können dort auch E-Autos mit ihren Hochvoltspeichern verarbeitet werden.

Kern der Aufarbeitung der Batterien ist dann aber die im Bau befindliche Recyclinanlage von Re.Lion.Bat. Circular. Diese soll es ermöglichen, „große Volumen an Lithium-Batterien nahezu CO2-neutral zu recyceln und über 96 Prozent der daraus entstehenden Rezyklate wieder einen Wiederverwendungsprozess zuzuführen“, so die beiden Partner. Der Verarbeitungskapazität der ersten Ausbaustufe liegt bei 30.000 Tonnen pro Jahr und soll im Zuge einer optionalen Erweiterung verdoppelt werden können.

„Die strategische Kooperation zwischen Autorecycling Kempers GmbH und der Re.Lion.Bat Circular GmbH ist in Deutschland einzigartig und das erste ganzheitliche System zum nachhaltigen Recycling von kompletten E-Fahrzeugen und Lithium-Batterien in einer signifikanten Größenordnung“, so Ayton Kempers und Christoph Spandau von den beiden Unternehmen. Automobilherstellern, Versicherungen und Importeuren werden damit nachhaltige, effiziente und wirtschaftliche Gesamtlösungen aus einer Hand zur Verfügung stehen. „Wir geben schon heute die Antworten auf die Fragestellungen von Morgen, insbesondere in Bezug auf die neue EU-Batterieverordnung und die anstehende Novellierung der Altfahrzeugrichtlinie (ELV-Direktive).“

Quelle: Info per E-Mail