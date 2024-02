Olectra Greentech soll 2.400 Elektrobusse für Mumbai bauen

Der in Mumbai ansässige Auftraggeber ist Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST), der Nahverkehrsbetreiber der indischen Metropole. Indischen Medienberichten zufolge hat BEST einen Vertrag mit Olectra Greentech unterzeichnet und darin fixiert, 2.400 E-Busse des Herstellers über eine Dauer von zwölf Jahren zu leasen und Olectra Greentech auch mit deren Wartung zu beauftragen. Weitere 250 E-Busse beschafft BEST bei einem anderen noch nicht namentlich bekannten Hersteller.

Details zu dem Busmodell von Olectra liegen nicht vor. Es heißt beispielsweise in der „Times of India“ lediglich, dass es sich um zwölf Meter lange Busse handelt und diese binnen eineinhalb Jahren in die rund 27 Millionen Einwohner zählende Metropole Mumbai geliefert werden sollen. Der Auftragswert wird in dem Bericht mit umgerechnet 446 Millionen Euro beziffert.

Für Olectra Greentech ist dies nicht der erste Großauftrag aus Mumbai: 2022 hatte BEST bei Olectra Greentech bereits 2.100 E-Busse bestellt. Dass der indische Hersteller in der Lage ist, innerhalb von 18 Monaten mehr als zweitausend Busse bereitzustellen, verdankt das Unternehmen wohl auch seinem Technikpartner BYD, dem weltweit größten Hersteller von Elektrobussen. Seit 2013 baut BYD zusammen mit der MEIL Group Elektrobusse in Indien, Olectra Greentech gehört zu letzterer Gruppe.

