Xos und Winnebago entwickeln E-Chassis für Spezialfahrzeuge

Laut der Winnebago-Mitteilung soll dieses Chassis „die bewährte Xos-Batterie- und Elektroniktechnologie“ nutzen und zugleich „auf die einzigartigen kommerziellen Anwendungen von Winnebago zugeschnitten“ sein. Als mögliche Einsätze der Plattform werden Fahrzeuge für die mobile Kinderbetreuung, medizinische und zahnmedizinische Kliniken, Blutspendefahrzeuge und mobile Kommandofahrzeuge genannt.

Technische Details zu den Batterien und Antrieben gibt es noch nicht. Das Chassis soll Nutzfahrzeuge zwischen 33 und 38 Fuß Länge ermöglichen, das sind umgerechnet 10,05 bis 11,58 Meter. Die Reichweite soll bei bis zu 200 Meilen (320 Kilometern) liegen. Wie große die Batterien dafür sein müssen, wird nicht genannt – wohl auch, weil sich der Energiebedarf je nach Aufbau stark unterscheiden dürfte.

„Wir suchen ständig nach neuen Wegen, um die Mission unserer Kunden zu verbessern, und unsere Partnerschaft mit Xos ist ein wichtiger nächster Schritt in unseren Bemühungen“, sagt Robert Kim, Direktor der Abteilung Specialty Vehicles von Winnebago. „Die kurzfristige Nachfrage nach Optionen für emissionsfreie Fahrzeuge aus unserem Geschäftsbereich Spezialfahrzeuge wächst weiter und wir freuen uns darauf, unsere Führungsposition mit einem Xos-Chassis auszubauen, das so konzipiert ist, dass es sich nahtlos in unsere Fertigungsprozesse integrieren lässt.“

„Wir freuen uns sehr, mit Winnebago zusammenzuarbeiten, um die Branche voranzubringen“, sagt Dakota Semler, CEO und Mitbegründer von Xos. „Dies ist ein Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte sowie für das kundenorientierte Design.“ Ansatz des Spezialfahrzeugteams von Winnebago. Diese Partnerschaft vereint die Stärken beider Unternehmen und wirkt sich positiv auf die Gemeinden aus, denen diese Fahrzeuge dienen.“

winnebago.gcs-web.com, kscope.io