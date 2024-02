Apple-Auto am Ende / Microlino für 15-Jährige / Überschussladen / E-Geländewagen

1 – „Titan“-Projekt: Apple beerdigt wohl seine Elektroauto-Pläne

Der US-Konzern Apple hat offenbar sein Elektroauto-Projekt nach zehn Jahren Entwicklungszeit eingestellt. Das hat das Unternehmen einem Agenturbericht zufolge am Dienstag intern verkündet. Viele Mitarbeiter des Autoteams sollen in die Abteilung für künstliche Intelligenz versetzt werden, wo sie sich auf generative KI-Projekte konzentrieren sollen, die für das Unternehmen immer wichtiger werden. Vom Aus der Elektroauto-Entwicklung bei Apple berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider.

2 – Tesla ergänzt Funktion zum PV-Überschussladen

Tesla hat in diversen Ländern die neue Funktion „Überschussladen“ eingeführt. Diese wird derzeit über ein Software-Update für die Tesla-App zur Verfügung gestellt. Es gibt jedoch eine wichtige Voraussetzungen, damit das Feature mit Tesla-Fahrzeugen genutzt werden kann. Denn neben einem Tesla-Fahrzeug müssen die Kunden auch noch über eine Tesla Powerwall als Heimspeicher und den Tesla Wall Connector als Wallbox verfügen. Und natürlich über eine PV-Anlage auf dem Dach.

3 – Schweizer Elektro-Kabinenroller Microlino erhält L6e-Variante

Das Schweizer Unternehmen Micro Mobility Systems hat auf dem Genfer Autosalon seinen Microlino als L6e-Variante vorgestellt. Diese Fahrzeugklasse bezeichnet leichte Kraftfahrzeuge mit einer bauart-bedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h. Der Microlino Lite wird in zwei Farbvarianten produziert und ist ab sofort bestellbar. Der Verkaufsstart soll im Frühsommer erfolgen. Der Schweizer Hersteller hatte den Microlino Lite bereits vor eineinhalb Jahren als Studie vorgestellt.

4 – Ineos enthüllt elektrischen Geländewagen Fusilier

Eine Nummer größer als der Microlino ist das Elektroauto, welches wir Ihnen jetzt zeigen: Ineos Automotive hat nämlich den elektrisch angetriebenen Fusilier vorgestellt. Dabei handelt es sich um das dritte Modell der Offroad-Marke. Diese gehört James Ratcliffe, Eigentümer des Chemiekonzerns Ineos. Er gilt als reichster Mann Großbritanniens und Fan des klassischen Land Rover Defender. Sein neuer Geländewagen erhält zwei Antriebsoptionen: einen vollelektrischen Antrieb und einen E-Antrieb mit Range-Extender.

5 – Honda enthüllt CR-V mit Wasserstoff-Antrieb

Honda hat die Ende 2022 angekündigte Brennstoffzellen-Version seines CR-V präsentiert. Eine Besonderheit bei dem System: Die Batterie an Bord kann extern geladen werden. Der Verkauf des Honda CR-V mit Brennstoffzelle soll noch in diesem Jahr in Japan und Kalifornien beginnen. Der 4 Meter 80 lange Kompakt-SUV kommt auf eine Reichweite von 434 Kilometern nach amerikanischem Standard. Dank einer 17,7 Kilowattstunden großen Batterie kommen nochmals 46 Kilometer hinzu.