Schweizer Elektro-Kabinenroller Microlino erhält L6e-Variante

Der Schweizer Hersteller hatte den Microlino Lite vor eineinhalb Jahren als Studie vorgestellt. Auf dem Genfer Autosalon präsentiert Micro Mobility Systems nun die Serienversion des Leichtfahrzeugs. Wie alle Fahrzeuge der L6e-Klasse darf der E-Kabinenroller mit Mofa-Führerschein gefahren werden. In Deutschland können sich damit bereits 15-Jährige hinter des Lenkrad des Microlino Lite setzen.

Ein L6e-Fahrzeug darf vor diesem Hintergrund nicht mehr als 425 Kilogramm (ohne Batterie) wiegen, darf maximal 6 kW leisten und nicht schneller als 45 km/h fahren. Da der 2023 in Deutschland eingeführte Standard-Kabinenroller „Microlino“ von Micro Mobility Systems als Vertreter der L7e-Klasse sowieso nur 435 Kilogramm wiegt, war der Schritt zur L6e-Variante nicht so groß. Sie bringt nun 420 Kilogramm auf die Waage und fährt statt bis zu 90 nur noch 45 km/h schnell. Laut dem Hersteller ist die Auflage des neuen „kleinen Bruders“ limitiert. Der Einstiegspreis liege bei 149 Schweizer Franken monatlich (rund 156 Euro), heißt es. Ein klassischer Kaufpreis wird nicht genannt. Gebaut wird der Microlino Lite wie alle E-Kabinenroller der Schweizer im italienischen Turin.

Dadurch, dass ein klassischer Führerschein obsolet ist, soll sich der Microlino Lite vor allem einer breiteren Bevölkerung öffnen, die sich „wettergeschützt und mit viel Bella Figura fortzubewegen will“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Im Gegensatz zum Standard-Microlino mit 12,5 kW-Motor erhält die Lite-Version allerdings gemäß den Bestimmungen der Fahrzeugklasse ein schwächeres 6-kW-Aggregat. Die Batterie soll derart ausfallen, dass die Reichweite mit der des großen Bruders übereinstimmt. Allerdings ist nicht die 10,5-kWh-Batterie des Microlino für bis zu 177 Kilometer verbaut. Sondern die Schweizer greifen auf kleinere Batterieoptionen zurück, die sie bei der Einführung des E-Kabinenrollers in Deutschland im Frühjahr 2023 bereits angekündigt hatten. Seinerzeit wurden 6 und 14 kWh (für 91 bzw. 230 Kilometer) in Aussicht gestellt, allerdings ist nun in Verbindung mit der Lite-Version von 5,5 und 11 kWh die Rede, die für 100 bzw. 180 Kilometer reichen sollen. Für das AC-Laden mit 2,2 kW wird zudem eine Ladezeit von zwei bzw. vier Stunden bis 80% des Batterieladestands angegeben.

Die Maße sind ansonsten identisch. Auch der Microlino Lite ist ein Zweisitzer und misst 2.519 x 1.473 x 1.501 Millimeter bei einem Kofferraumvolumen von 230 Litern. Einige Designmerkmale hat Micro Mobility Systems für die neue L6e-Version aber eingeführt. Konkret die Farben Venice Blue und Berlin Anthracite sowie Details in Orange.



„Der Microlino Lite ist unser Beitrag, nachhaltige Mobilitätslösungen einer noch größeren Gemeinschaft zugänglich zu machen. Wir erkennen den wachsenden Bedarf für diese Mobilitätsform, besonders auch unter denen, die ohne Führerschein sicher und wettergeschützt mobil sein möchten“, bekräftigt Merlin Ouboter von Micro Mobility Systems.

