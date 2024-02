Burger King setzt in Frankreich auf Schnelllader von Allego

Wie viele Ladepunkte es pro Standort geben wird, geht aus der kurzen Mitteilung nicht hervor. Auch keine Information darüber, wie viele Ladesäulen Allego insgesamt installieren soll. Hintergrund ist, dass dies unter anderem von der Zustimmung der verschiedenen Grundstückseigentümer abhängt.

In der Mitteilung heißt es lediglich: „Die Partnerschaft hat das Potenzial, die Installation einer großen Anzahl von Schnellladestationen an den Standorten des Unternehmens in Frankreich zu ermöglichen.“ Die High Power Charger an den Burger-King-Filialen sollen das Ladenetz in Frankreich von derzeit 190 Schnellladern deutlich erweitern.

Darüber hinaus baut Allego die Ladeinfrastruktur in Frankreich mit weiteren Partnerschaften spürbar aus. Unter anderem sollen so nicht weniger als 4.000 Ladepunkte an 400 Carrefour-Standorten entstehen. Doch auch an Pathé-Kinos, Klepierre-Einkaufszentren und weiteren Orten im ganzen Land erreichtet das Unternehmen Ladesäulen.

