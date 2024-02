Great Wall preist zweites Plug-in-Hybrid-Modell ein: ab 47.900 Euro

Bei dem GMW Wey 03 handelt es sich um jenes SUV, das Great Wall Motors vor der Neustrukturierung seiner Marken als Wey Coffee 02 vermarktete. Ende 2023 entschied der chinesische Hersteller bekanntlich, die Abkürzung des eigenen Firmennamens GWM zur Hauptmarke in Europa zu machen – und die bis dato genutzten Markennamen Ora und Wey nur noch als Produktnamen zu nutzen.

Bereits beim Start des ersten PHEV-SUV in Deutschland – des 4,87 Meter langen GWM Wey 05 (früher Wey Coffee 01) – war von einem zweiten Modell die Rede, das bald folgen sollte. Der 20 Zentimeter kürzere 03er greift nun also im C-SUV-Segment an. Er fährt mit zwei verschiedenen PHEV-Antrieben vor, wobei beide Antriebsvarianten mit einem 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und einer 34-kWh-Batterie gekoppelt sind. Die E-Reichweite beziffert der Hersteller auf bis zu 130 bzw. 139 Kilometer nach WLTP.

Die erste Option für den Plug-in-Hybrid-Antrieb umfasst eine Frontantriebsversion mit 270 kW, die zweite eine Allradversion mit einem Elektromotor an der Vorder- und an der Hinterachse und einer Systemleistung von 325 kW. Geladen werden kann der GWM Wey 03 mit 50kW DC oder 11 kW AC. Preislich startet der Fronttriebler bei 47.900 Euro (in der höheren der beiden Ausstattung namens Luxery bei 51.900 Euro) und der Allradler bei 55.900 Euro (diesen gibt es nur im Luxery-Trim).

Unterdessen ergänzt Great Wall Motor eine Leasing-Angebot zur laufenden Rabattaktion für alle Varianten des GWM Ora 03 (vormals Ora Funky Cat). Bekannt war bereits, dass der Hersteller bis zum 31. März 2024 eine „Elektroprämie“ in Höhe von 12.000 Euro auf das Fahrzeug bietet, womit die Basisversion aktuell ab 26.990 Euro erhältlich ist. Nun kündigt GWM auch das Leasing des Modells für 149 Euro monatlich ohne Sonderzahlung und mit 24 Monaten Vertragslaufzeit ab. Ab 36 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km pro Jahr ist der GWM Ora 03 zudem zu einer 0 %-Sonderfinanzierung erhältlich. Dabei geht es konkret um die Modellvariante GWM Ora 03 300 ohne Metallic und Zweifarblackierung.



