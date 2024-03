Leapmotor feiert Marktdebüt seines fünfsitzigen E-SUV C10 in China

Leapmotor will mit dem E-SUV vor allem preissensible Käuferschichten erreichen. Dafür sprechen die recht niedrig angesetzten Preise ab 128.800 Yuan, was umgerechnet rund 16.500 Euro entspricht. Außerhalb Chinas soll der Verkauf des C10 im dritten Quartal 2024 beginnen. In Europa könnten E-Autos von Leapmotor wie berichtet von Stellantis produziert werden.

Der C10 misst 4.739 x 1.900 x 1.680 Millimeter bei einem Radstand von 2.825 Millimetern. In der BEV-Variante wird das Fahrzeug durch einen E-Motor mit 170 kW Spitzenleistung und 320 Nm Maximaldrehmoment angetrieben. Als Batterieoptionen stehen 52,9 kWh für eine Reichweite von 410 Kilometern nach chinesischem Zyklus oder 69,9 kWh für 530 km nach CLTC zur Auswahl.

Als Range-Extender-Variante – kurz EREV – fährt der C10 mit einem zusätzlichen 1,5-Liter-Motor als Range-Extender vor. Das Batteriepaket schrumpft dann auf 28,4 kWh für 210 km nach CLTC.

Der C10 gesellt sich bei Leapmotor zu den bereits bestehenden Modellen T03, C01 und C11. Diese erhalten dem Hersteller zufolge ein Update und werden zudem jeweils im Preis gesenkt.



