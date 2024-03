Smatrics und Solarcap eröffnen größten HPC-Park Österreichs

In Betrieb gegangen ist die große Anlage bereits im Dezember 2023, wie aus einer aktuellen Mitteilung des Projektpartners Smatrics hervorgeht. Smatrics betreibt vor Ort als Servicepartner 13 DC-Ladesäulen, an denen sich 47 der 75 Schnellladepunkte befinden. In Meggenhofen sind Hypercharger von Alpitronic verbaut, die Ladesäulen sind in einem auffälligen Grün lackiert.

Neben CCS-Ladepunkten gibt es dort auch CHAdeMO-Anschlüsse für entsprechend ausgerüstete Fahrzeuge. Das heißt aber: Von den 75 Schnellladepunkten können nicht alle parallel genutzt werden, da einige der Hypercharger über vier Ladekabel verfügen, es vor der Säule aber nur zwei Stellplätze gibt. Zusätzlich stehen auf dem Parkplatz weitere Services wie Lounge-, Bewirtungs- und WC-Anlagen zur Verfügung.

Die A8 beginnt an der deutsch-österreichischen Grenze und übernimmt von der deutschen A3 aus Richtung Passau. Meggenhofen liegt einige Kilometer vor Wels. Der Ladepark soll auf dieser „stark frequentierten Strecke zwischen Wels und Passau verlässliche und komfortable Lademöglichkeiten“ schaffen, so Smatrics.

Smatrics hat neben dem Betrieb der 13 Hypercharger bei dem Projekt auch ein „umfangreiches Servicepaket von der Beratung, Projektierung, bis zum technischen Betrieb inklusive 24/7-Hotline“ eingebracht. Zudem wird das von Smatrics selbst entwickelte cloudbasierte Charge Point Management System „charVIS Operations“ genutzt.

„Wir können mit unseren Leistungen die gesamte e-mobile Wertschöpfungskette abdecken und damit unseren Kund:innen sowohl ein Full-Service als auch modulare Einzelleistungen anbieten. Unsere Partnerschaft mit solarcap ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Mission, Elektromobilität in Österreich zu fördern“, sagt Hauke Hinrichs, CEO von Smatrics. Peter Limberger, Geschäftsführer der Firma Solarcap, ergänzt: „Unser Ziel war es, den Parkplatz mit umfangreichen Services für die Fahrer:innen auszustatten. Mit Smatrics als verlässlichen Partner wird der reibungslose und wirtschaftliche Betrieb hochmoderner Ladeinfrastruktur sichergestellt.“

presseportal.de