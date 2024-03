Swobbee nimmt vier Batteriewechselstationen in New York in Betrieb

Das Pilotprojekt wird laut Swobbee in Zusammenarbeit mit dem New York City Department of Transportation (DOT), der Economic Development Corporation (EDC) und Newlab durchgeführt. Es ist Teil der Initiative „Charge Safe, Ride Safe“ des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams. Ziel ist es, das sichere Aufladen von Elektrofahrrädern zu fördern und Batteriebrände zu verhindern und so die Sicherheit von Lieferfahrern durch eine verbesserte Ladeinfrastruktur zu erhöhen.

In dem Verkehr der Metropole setzen Lieferfahrer zunehmend auf E-Bikes. Mit deren Boom ist aber auch die Anzahl der Batteriebrände gestiegen, laut Swobbee-Mitteilung von deren 40 im Jahr 2020 auf 220 Vorfälle im Jahr 2022 – „häufig verursacht durch unsachgemäße Ladung oder physische Beschädigungen“. Ein weiteres Problem: Viele der rund 65.000 Lieferfahrer in NYC müssen ihre eigenen Fahrzeuge zur Arbeit einsetzen, was aufgrund der Löhne oft günstige Modelle sind – das erhöhe das Brandrisiko „durch den Einsatz billiger und minderwertiger Batterien“, so Swobbee.

Mit den eigenen Wechselakkus, die in den Tauschstationen kontrolliert geladen werden, will das deutsche Startup die Sicherheit verbessern. Die Tests mit zunächst 30 bis 60 Fahrern könnten bei erfolgreichem Ausgang zu weiteren Investitionen seitens Swobbee führen. Anhand der gewonnenen Ergebnisse des Projekts soll die Eignung und Benutzerfreundlichkeit der Technologie für Lieferfahrer in New York geprüft werden, „in Vorbereitung eines geplanten, breiteren Rollouts der Swobbee-Stationen“, heißt es.

„Wir freuen uns sehr darüber, einen Beitrag zur Mobilitätswende in New York zu leisten und Zustellern eine zuverlässige Ladelösung anzubieten“, sagte Thomas Duscha, Geschäftsführer von Swobbee. „Unsere Ladestationen wurden speziell für solche Herausforderungen entwickelt. Wir setzen auf die zuverlässigste verfügbare Batterietechnologie, um die maximale Sicherheit der Lieferfahrer zu gewährleisten. Unsere Lithium-Ferrophosphat-Technologie (LFP) übertrifft in der Hinsicht jede herkömmliche Lithium-Ionen-Alternative – und das zu geringeren Gesamtbetriebskosten. Wir sind überzeugt, dass diese Kombination aus freiem Zugang und erhöhter Sicherheit für New York als Blaupause für künftige Projekte mit ähnlich hohen Anforderungen an Brandschutz und Zukunftsfähigkeit dienen kann.“

Quelle: Info per E-Mail