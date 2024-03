SK On präsentiert verbesserte Schnelllade-Batterie und winterfeste LFP-Chemie

Die südkoreanische Batterie-Fachmesse läuft seit Mittwoch im Coex Convention & Exhibition Center in Seoul. Die dort von SK On präsentierte SF-Zelle wurde laut Angaben des Unternehmens vor allem bei der Energiedichte verbessert. Bereits die 2021 vorgestellte Version der Zelle mit hohem Nickel-Anteil in der Kathode bot eine Ladezeit von 18 Minuten für das übliche Lade-Fenster von zehn auf 80 Prozent. Diese Ladezeit gilt auch für die 2024er Version, allerdings soll die Energiedichte um neun Prozent höher ausfallen – was bei gleicher Batteriegröße zu mehr Reichweite führt oder zu einer kleineren und günstigeren Batterie bei gleicher Reichweite. SK On gibt aber nicht an, ob sich die Aussage auf die volumetrische oder gravimetrische Energiedichte bezieht.

Es sei gelungen, „den Transportweg der Lithium-Ionen durch ein spezielles Beschichtungsverfahren, das den Anodenwiderstand drastisch senkt, sowie durch einen Anodenausrichtungsprozess zu verkürzen“, so SK On. Zudem habe man bei der Entwicklung der „Advanced SF Battery“ auch ein optimiertes Schnellladeprotokoll mit Analyselösungen eingesetzt, um die Ladegeschwindigkeit zu maximieren.

Neben der „Advanced SF Battery“ mit gleicher Ladezeit, aber dafür höherer Energiedichte, hat SK On auch in die andere Richtung weiterentwickelt und stellt in Seoul auch die „SF+ Battery“ aus: Diese kommt auf eine Ladezeit von noch 15 Minuten, eine Aussage zur Energiedichte gibt es in der Mitteilung aber nicht.

Für die kürzere Ladezeit wurde bei der „SF+ Battery“ die Transportdistanz für die Lithium-Ionen verringert und gleichzeitig deren Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, wie die Koreaner erklären. Das ist gelungen, indem man „hochkapazitives Silizium mit niederohmigem Graphit auf die selbst entwickelte Doppelschichtstruktur“ aufgebracht hat.

Auf der InterBattery wurde neben den beiden neuen Varianten der SF-Zelle auch die „Winter Pro“-LFP-Zelle vorgestellt. „Normalerweise sinkt die Reichweite einer LFP-Batterie bei niedrigen Temperaturen (-20℃) um 50 bis 70 Prozent. Im Vergleich zu herkömmlichen LFP-Batterien erhöht die Winter Pro LFP-Batterie jedoch die Lade- und Entladekapazität um 16 Prozent bzw. 10 Prozent und steigert gleichzeitig die Energiedichte um 19 Prozent“, schreibt SK On zu der Neuentwicklung. Weitere Details wurden aber nicht genannt.

Auf der Batterie-Fachmesse hatte der südkoreanische Konkurrent Samsung SDI angekündigt, ab 2027 Feststoffbatterien in Serie fertigen zu wollen. Samsung SDI produziert schon seit 2023 Prototypen-Zellen mit festem Elektrolyt, hatte aber bisher eine Aussage zum Beginn der Massenproduktion vermieden.

