VW ID.7 Tourer ab 54.795 Euro bestellbar

Zum Vorverkaufsstart ist der elektrische Kombi als ID.7 Tourer Pro mit einem 210 kW starken E-Antrieb sowie einer Batterie mit einem Energieinhalt von 77 kWh (netto) konfigurierbar. Die WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 607 Kilometern. Dieser Wert war bisher noch nicht bekannt. Zur Premiere hatte VW nur eine geschätzte WLTP-Reichweite von 685 Kilometern für den ID.7 Tourer Pro S mit 86-kWh-Batterie genannt. Diese Variante ist aber – wie bei der MEB-Limousine – noch nicht bestellbar.

Bei dem Pro-Modell sind in den 54.795 Euro Grundpreis unter anderem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, das Infotainmentsystem mit 15-Zoll-Touchscreen, ein Augmented-Reality-Head-up-Display, der Sprachassistent IDA,, vier USB-C-Schnittstellen, eine Ambientebeleuchtung (zehn Farben), die Diebstahlwarnanlage, Sitzheizung vorn, ein Gepäckraumtrennnetz, LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten, elektrisch anklappbare Außenspiegel, das schlüssellose Schließ- und Startsystem „Keyless Access“, der Regensensor, eine schwarze Dachreling (75 kg Dachlast) und 19-Zoll-Leichtmetallräder enthalten. Dazu gibt es eine Reihe an serienmäßigen Assistenzsystemen, etwa die automatische Distanzregelung ACC inklusive „Lane Assist“ (Spurhalteassistent), „Side Assist“ (Spurwechselassistent), das Warnsystem Car2X, die (vorgeschriebene) Verkehrszeichenerkennung, eine Rückfahrkamera („Rear View“) sowie den „Light Assist“ (Fernlichtassistent).

Deutlich weniger üppig geht es im Konfigurator bei den Außenfarben zu – alle Optionen bewegen sich im Farbspektrum Silber-Grau-Blau. Serienmäßig ist der Uni-Lack Mondsteingrau, die fünf Metallic-Lacke kostetn zwischen 755 und 905 Euro Aufpreis. Wer aber für 895 bis 1.045 Euro das in Schwarz lackierte Dach als Kontrast ordern will, muss dazu auch das „Exterieurpaket Plus“ inklusive des „Smart Glas“-Panoramadachs buchen – für üppige 5.025 Euro zusätzlich.

Auch bei den Felgen ist die Wahl recht einfach, es gibt zwei Versionen der 19-Zöller „Hudson“ sowie zwei Varianten der „Montreal“-20-Zöller. Im Innenraum gibt es ab Werk grau-schwarze Sitze. Die aufpreispflichtigen Farbvarianten (zum Teil mit ID.-Logo auf den Sitzlehnen) sind aber mitunter wieder an eines der Interieurpakete gekoppelt – für 2.605 bzw. beim „Plus“-Paket 4.475 Euro Aufpreis.

Neben den Exterieur- und Interieurpaketen in zwei Ausprägungen ist die Liste an Sonderausstattungen recht kurz. Es gibt für 1.455 Euro im „Assistentpaket“ weitere Fahrassistenten, das „Komfortpaket“ für zusätzliche Klima- und Infotainment-Funktionen schlägt mit 1.800 Euro zu Buche. Für 990 Euro gibt es eine klappbare Anhängerkupplung. Die Wärmepumpe muss auch im ID.7 Tourer für 990 Euro extra hinzugebucht werden, ebenso das Ladekabel für die Haushalts-Steckdose (175 Euro).

Ab wann der im niedersächsischen Emden gebaute ID.7 Tourer ausgeliefert werden sollen, gibt VW in der Mitteilung zum Bestellstart nicht an. Zu erwähnen ist aber, dass auch beim ID.7 Tourer im VW-Konfigurator derzeit noch die „Aktionsprämie“ nach dem Ende des Umweltbonus in Höhe von 4.760 Euro abgezogen wird. Privatkunden können den E-Kombi also theoretisch ab 50.035 Euro bestellen. Und Aktionsprämie hin oder her: Mit 54.795 Euro ist der ID.7 Tourer im Listenpreis sogar 2.200 Euro günstiger als die ID:7 Schräghecklimousine. Diese steht immer noch mit den angekündigten 56.995 Euro im Konfigurator.

ID.7 Tourer Pro ID.7 Tourer Pro S Antrieb RWD RWD Leistung 210 kW 210 kW Drehmoment 545 Nm 545 Nm WLTP–Reichweite 607 km 685 km (Prognose) Batteriekapazität (netto) 77 kWh 86 kWh Ladeleistung DC 175 kW 200 kW Ladezeit DC 10-80% 28 min <30 min

