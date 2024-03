Brandenburg: ÖPNV in Falkensee soll bis 2027 vollelektrisch werden

„Wir fangen jetzt im September mit zehn Elektrobussen an, zehn weitere kommen nächstes Jahr und im Jahr drauf nochmal zehn, sodass wir in Falkensee in drei Jahren voll elektrisch fahren“, sagte Janko Wokon, Geschäftsführer der Havelbus Verkehrsgesellschaft, dem RBB.

Der Einsatz der zehn BYD-Busse in Falkensee ist dabei eine Art Testlauf. Falkensee sei durch seine Urbanität und Nähe im Stadtverkehr besonders gut geeignet für den Start. Die Erfahrungen dort sollen die zukünftige Planung im Nahverkehr beeinflussen, so Wokon.

Die Fahrzeuge liefert mit BYD zwar ein chinesischer Hersteller, gebaut werden die E-Busse aber im BYD-Werk in Ungarn. Sie kommen laut dem Unternehmen auf eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Verbaut sind dabei die BYD-eigenen LFP-Batterien.

Die kommunale Havelbus Verkehrsgesellschaft muss sich auf einen größeren Einsatz von E-Bussen aber erst noch vorbereiten: Laut dem RBB-Bericht soll die Bushalle noch umgebaut werden, damit die Elektrobusse auch gewartet werden können.

Der Umstieg auf eine rein elektrische Busflotte gilt aber vorerst nur für Falkensee, nicht für die gesamte Havelbus Verkehrsgesellschaft. Immerhin streben das Unternehmen und der Landkreis neben dem Testlauf in Falkensee langfristig an, „auch andere Regionen im Havelland mit abgasarmen Bussen auszustatten“, wie es der RBB ausdrückt.

