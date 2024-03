Detmold ordert zehn Elektrobusse bei Mercedes-Benz

Zwar gibt die Stadtverkehr Detmold GmbH (SVD) an, die zehn E-Busse bei Mercedes-Benz zu bestellen, um welche Variante des eCitaro es sich handeln wird, präzisiert der Auftraggeber allerdings nicht. So bleibt offen, wie lang die Elektrobusse ausfallen. Die SVD gibt lediglich an, dass die Fahrzeuge mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern aufwarten und zusätzlich verschiedene Komfortmerkmale (Klimatisierung, drei breite Einstiegstüren, Mehrzweckbereich, Innenanzeigen, WLAN) bieten werden.

Klar ist zudem: Geladen werden die Busse ausschließlich nachts im Depot an der Bahnhofstraße, das zu diesem Zweck ebenfalls elektrifiziert wird. Geschultert wird die Umstellung von Diesel- auf Elektrobusse sowohl von der Stadt Detmold, als auch von der angesprochenen städtischen Tochter SVD und dem Verkehrsunternehmen Karl Köhne. Gebilligt wurde die Beschaffung jüngst zudem vom Aufsichtsrat der DetCon (Detmolder Gesellschaft für Beteiligungscontrolling und Consulting).

Sven Oehlmann, Geschäftsführer der Firma Köhne, äußert: „Die neuen Busse ersetzen konventionelle Dieselfahrzeuge, so dass an anderer Stelle ältere Fahrzeuge außer Dienst gestellt werden. […] Wir freuen uns sehr, als Partner der SVD die klimapolitischen Ziele der Stadt Detmold mit begleiten und mit unseren weitreichenden Erfahrungen in der Elektromobilität unterstützen zu können.“

„Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit haben wir für die elektrischen Busse noch Förderungen des Bundes im Umfang von 2,7 Mio. Euro gesichert, so dass ein großer Teil der Mehrkosten für die elektrischen Busse durch Bundesmittel abgedeckt ist“, sagt SVD-Geschäftsführer Christian Nicke mit Blick auf die auslaufende Bundesförderung für alternativ angetriebene Busse. „Damit setzen wir zu besonders vorteilhaften Konditionen auf zeitgemäße und umweltfreundliche Technik auf dem Weg zu einem nachhaltigen Mobilitätsangebot.“

Die 1994 gegründete Stadtverkehr Detmold GmbH kommt auf 21 Busse und neun Stadtbuslinien mit insgesamt rund 85 Kilometer Linienlänge und 400 Haltestellen. Eigenen Angaben zufolge nutzen rund 4,5 Millionen Kunden pro Jahr das Stadtbusangebot.

