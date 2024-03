Weltpremiere Porsche Taycan Turbo GT / Giga Grünheide wieder am Netz / Ikea plant Schnelllader

#1 – Tesla-Werk in Grünheide kommt wohl schneller zurück als gedacht

Es gibt Neuigkeiten vom Tesla-Werk in Grünheide: Die Reparaturen am Stromnetz kommen so zügig voran, dass die Produktion in der Autofabrik schon vor Ende dieser Woche wieder gestartet werden könnte. Auf der Baustelle bei Steinfurt hat der Netzbetreiber Edis in den vergangenen Tagen im Drei-Schicht-System gearbeitet. Gestern Abend meldete Werksleiter Andre Thierig auf LinkedIn, dass die Stromversorgung zur Gigafactory wieder hergestellt sei.

#2 – Ikea will in Deutschland ab 2025 über 1.000 neue Schnelllader bieten

Ikea plant eine große Ladesäulen-Offensive: Dabei soll die bestehende Schnellladeinfrastruktur an allen 54 Einrichtungshäusern und an weiteren Standorten in Deutschland erweitert werden. Als Technik-Partner wurde der Anbieter Mer ausgewählt. Dieser installiert einen Mix aus Alpitronic-Geräten mit 50 bis 400 kW DC-Leistung. Insgesamt sollen auf diese Weise binnen drei Jahren mehr als 1.000 Schnellladepunkte entstehen. Die neuen Schnellladestationen sind gleichermaßen für Kunden, Mitarbeiter und für E-Fahrzeuge im Speditionsdienst gedacht.

#3 – Porsche Taycan Turbo GT: Der Taycan für die Rennstrecke

Porsche hat mit dem Taycan Turbo GT sein bisher stärkstes Elektromodell vorgestellt. Die Topversion hat zwar eine Straßenzulassung, wurde aber mit dem Fokus auf die Performance auf Rennstrecken entwickelt. Einen Elektroantrieb mit drei Motoren, wie es einige Gerüchte dem neuen Top-Taycan nachgesagt hatten, gibt es zwar nicht. Dafür bietet der Taycan Turbo GT dennoch eine beeindruckende Leistung: Im Overboost stehen zwischenzeitlich 815 kW zur Verfügung. Umgerechnet sind das sage und schreibe 1.108 PS.

#4 – e.Go schlittert ein weiteres Mal in die Insolvenz

Der Aachener Elektroauto-Hersteller e.Go muss nach 2020 zum zweiten Mal in die Insolvenz. Als Grund nennt das Unternehmen das „ungünstige Marktumfeld“. Wie es für die rund 320 Mitarbeiter weitergeht, ist noch offen. In einer eigenen Mitteilung schreibt e.Go, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht Aachen gestellt zu haben. Ein Sanierungsexperte wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Ob das Unternehmen tatsächlich saniert wird, ist aber wohl noch nicht entschieden. e.Go gibt an, dass die Insolvenz „vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und Herausforderungen in der Elektrofahrzeugindustrie sowie der Volatilität der Kapitalmärkte“ unumgänglich wurde.

#5 – Ein E-Fahrzeug voll Kerosin am Flughafen Stuttgart

Mercedes-Benz Special Trucks hat am Flughafen Stuttgart ein vollelektrisches Betankungsfahrzeug übergeben. Der E-Lkw basiert auf dem Mercedes-Benz eEconic. Der Dienstleister Skytanking wird damit künftig die Tanks von Flugzeugen am Airport Stuttgart mit Kerosin befüllen. Bei der Konstruktion arbeitete der Hersteller mit dem Tankaufbauspezialisten Esterer zusammen. Dieser stattete den Elektro-Lkw mit einem 40.000-Liter-Tank aus. Die Energie für die Betankungspumpe kommt direkt aus den Batterien des Fahrzeugs.