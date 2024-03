Interparking erweitert Parkplätze am Flughafen Brüssel um 700 Ladesäulen

„Die Installation dieser Ladestationen ist eine wichtige Investition, um den Bedürfnissen der Passagiere und des Personals gerecht zu werden“, teilt Interparking mit. In den Parkhäusern P1 und P3 entstehen insgesamt 500 neue AC-Lademöglichkeiten für Passagiere. Weitere 200 speziell für Mitarbeitende des Flughafens werden sich ebenfalls im P1 befinden. Mit diesem Schritt erhöht sich die Gesamtzahl der mit Lademöglichkeiten ausgestatteten Parkplätze auf 750.

Vergeben werden die Parkplätze mit Ladesäulen nach dem „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Prinzip. „Diese langsamen Ladestationen sind für Langzeitparken optimiert und eignen sich perfekt für Autos, die während der Reise des Besitzers mehrere Tage oder Wochen lang stehen bleiben. Für das Parken an diesen Ladestationen fallen auch nach Abschluss des Ladevorgangs keine zusätzlichen Gebühren an“, so Interparking. Der Ladevorgang selbst könne mit „jeder Ladekarte“ freigeschaltet werden.

In Betrieb sind alle neuen Ladestationen bisher jedoch nicht. Derzeit schließt das Interparking-Team die Verkabelung und die technische Installation ab, heißt es. Die 700 neuen Ladestationen werden allerdings seit Anfang dieses Monats schrittweise in Betrieb genommen. Wann dieser Vorgang abgeschlossen sein soll, teilt das Unternehmen nicht mit.

Interparking bietet am Flughafen zwar mehr als 13.000 Parkplätze. Der Anteil an elektrifizierten Parkplätzen würde nach der vollständigen Inbetriebnahme jedoch nur bei knapp unter sechs Prozent liegen – damit allerdings noch weit über dem, was viele andere Flughäfen derzeit zu bieten haben.

Das Unternehmen treibt den Aufbau von Ladeinfrastruktur jedoch nicht nur am Brüsseler Airport voran. Dies sei nur ein Bruchteil des ehrgeizigen Projekts von Interparking, die umfassende Einführung von Ladestationen in Belgien und den acht anderen europäischen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, voranzutreiben. Nähere Details werden nicht genannt.

Für den Brüsseler Airport selbst ist der Ladeinfrastruktur-Aufbau nur ein Baustein des Engagements, den Flughafen nachhaltiger zu gestalten. „Alle unsere Passagiere werden bereits in Elektrobussen auf dem Rollfeld befördert und wir elektrifizieren unsere eigene Firmenflotte vollständig“, lässt Arnaud Feist, CEO des Flughafens Brüssels, wissen. Seit 2022 werden nur noch elektrische Dienstwagen beschafft. So soll schrittweise bis Ende 2025 die gesamte Firmenwagenflotte vollelektrisch fahren.

interparking.be