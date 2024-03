VW bringt ID.3 und ID.7 als GTX-Version / Paul Group liefert 25 H2-LKW an Shell

1 – Produktion läuft wieder und Elon Musk besucht Tesla-Werk in Grünheide

Tesla-CEO Elon Musk hat die Gigafactory in Grünheide besucht – und dabei die Ausbaupläne für das Werk bekräftigt. Nach einem Brandanschlag vergangene Woche standen dort eine Woche lang die Bänder still. Seit Montag hat das Werk wieder Strom und seit der Frühschicht am Mittwoch wird nun wieder produziert. Viel zu berichten gibt es über den Besuch von Elon Musk eigentlich nicht. Er sprach direkt zu den Mitarbeitenden des Werks – in einem eigens dafür aufgebauten Zelt.

2 – Paul Group liefert 25 Wasserstoff-Lkw an Shell aus

Die Paul Group hat die ersten 25 Exemplare ihres Brennstoffzellen-Lkw PH2P aus der Serienproduktion an Shell übergeben. Der Energiekonzern hat diese dann über sein Pay-Per-Use-Modell an Logistiker vermittelt. Zu den ersten Unternehmen, die den Wasserstoff-Truck aus deutscher Produktion nun einsetzen, zählen neben dem Logistiker DHL unter anderem der Baustoffhersteller Bachl und ein Lebensmittelgroßhändler. Auch ein Logistik-Unternehmen, das für das Bekleidungsunternehmen C&A fährt, gehört zu den ersten Anwendern.

3 – VW bringt GTX-Versionen des ID.3 und ID.7

Volkswagen hat den ID.3 und den ID.7 als GTX-Versionen vorgestellt. Dabei gibt es mehr Leistung und eine sportlichere Optik, aber zwei unterschiedliche Antriebskonzepte. In der Vergangenheit hatte VW zwar bereits ein Showcar eines sportlichen ID.3 mit Allradantrieb gezeigt, beim Serien-ID.3 GTX gibt es aber tatsächlich nur einen reinen Heckantrieb. Das ist zwar gut für ein sportliches Fahrverhalten, aber weniger für die Traktion und die reine Beschleunigung. Da der reguläre ID.3 selbst bei seiner Modellpflege im vergangenen Frühjahr und auch nach der Einführung der neuen Antriebsgeneration bei dem 150 kW starken Elektromotor geblieben ist, lag es bereits nahe, dass der ID.3 GTX mehr Power bekommt.

4 – Niederlande bekommen 35.000 neue öffentliche Ladepunkte

In den kommenden vier Jahren werden in 74 Kommunen in drei niederländischen Provinzen bis zu 35.000 neue öffentliche Ladepunkte errichtet. Der Rollout soll noch in diesem Jahr beginnen und spätestens 2028 abgeschlossen sein. Bei der entsprechenden Ausschreibung geht es um öffentliche AC-Ladesäulen. Drei Anbieter konnten sich dabei durchsetzen: Ubitricity, Vattenfall InCharge und TotalEnergies. Dieses Trio wird die neuen Ladestationen installieren, verwalten und betreiben. Wie viele Ladesäulen die Betreiber jeweils ans Netz bringen werden, bleibt offen.

5 – Südtirol setzt bei Pkw künftig nur auf Batterien

Italiens nördlichste Provinz Südtirol wird kein Geld mehr in Wasserstoffautos stecken. Dieser Schritt folge den weltweiten Entwicklungen in der Autoindustrie hin zur Batterie-elektrischen Mobilität, heißt es dazu von der Landesverwaltung. Südtirol hatte vor vier Jahren unter anderem mit EU-Geldern zehn Wasserstoff-Pkw vom Typ Hyundai Nexo beschafft. Weitere werden nicht mehr dazu kommen, sagte nun Mobilitätslandesrat Daniel Alfreide. Man habe erkannt, dass die Autoindustrie in der privaten Mobilität nicht mehr auf Wasserstoff setze, sondern auf Batterie-elektrische Fahrzeuge.