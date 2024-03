Niederlande bekommen 35.000 neue öffentliche Ladepunkte

Bei einer Ausschreibung der E-Mobilitäts-Projektagentur MRA-Elektrisch handelt es sich um öffentliche AC-Ladesäulen. Drei Anbieter konnten sich durchsetzen: Ubitricity, Vattenfall InCharge und TotalEnergies. Sie werden die neuen Ladestationen installieren, verwalten und betreiben.

Wie viele Ladesäulen die Betreiber jeweils ans Netz bringen werden, geht aus den Mitteilungen der Unternehmen nicht hervor. Dort ist die Rede von „bis zu 35.000 öffentlichen Ladepunkten“. Nach eigenen Angaben hat ubitricity von den drei Betreibern Anspruch auf den größten Anteil der zu bauenden Ladepunkte. „Das Verhältnis bei der Realisierung von Ladestationen der einzelnen CPOs wird regelmäßig auf der Grundlage der Leistung überprüft“, schreibt das Unternehmen.

Laut Vattenfall InCharge könnten die ersten Säulen bereits Mitte des Jahres in Betrieb gehen. Alle neuen öffentlichen AC-Säulen von allen drei Betreibern sollen bis 2028 ans Netz gehen. Zudem ermöglichen sie intelligentes Laden. Das heißt, sie geben dann Strom ab, wenn besonders viel davon im Netz verfügbar ist. Laut MRA-Elektrisch passiert das ganz automatisch. Alle drei Betreiber bieten zudem variable Ladetarife an, damit auch E-Autofahrer von Smart Charging profitieren und Geld sparen können.

Weil ein großer Teil des Gebietes, in dem die neuen Ladesäulen errichtet werden sollen, mit Netzengpässen konfrontiert ist, sollen die neuen Ladestationen „netzbewusstes Laden“ ermöglichen. „An den Stellen im Netz, an denen die Stromnachfrage vorübergehend zu groß ist, können die Ladestationsbetreiber die Kapazität der Ladestationen vorübergehend reduzieren“, heißt es in der Pressemitteilung von MRA-Elektrisch.

Neben den öffentlichen AC-Ladepunkten hat MRA-Elektrisch auch Schnellladesäulen in dem Gebiet ausgeschrieben. In diesem Fall ging die Konzession an Shell, TotalEnergies und NXT 50five. Letzteres setzt, wie berichtet, auf die Säulen von ADS-TEC. Insgesamt 600 neue Schnelllader sollen im Rahmen der Ausschreibung ans Netz gehen – 200 von jedem der drei Betreiber. Nach Angaben von MRA-Elektrisch haben die Gemeinden bereits 176 Standorte für die neuen DC-Säulen bestimmt.

Es ist das erste Mal, dass sich drei Provinzen in den Niederlanden an einer gemeinsamen Ausschreibung für Schnellladesäulen beteiligt haben. Rund Dreiviertel der Gemeinden der Provinzen Nordholland, Flevoland und Utrecht hatten sich hierfür zusammengetan.

mra-e.nl (AC-Ladepunkte, auf Holländisch), vattenfall.com, ubitricity.com, mra-e.nl (DC-Ladepunkte, auf Holländisch), 50five.com