Zeekr plant kleineren Elektro-Van

Der wuchtige 009 ist derzeit nur in China auf dem Markt, auch das Schwestermodell Volvo EM90 zielt vor allem auf die Kundschaft in Fernost. Zu dem Zeekr Mix ist derzeit noch wenig bekannt. Da das Fahrzeug nun aber im Katalog des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) aufgeführt wird, ist zumindest ein Marktstart in China bald wahrscheinlich. Das Modell könnte aber auch Potenzial für andere Märkte haben.

Das Vorgehen, dass neue Modelle in dem Katalog des Ministerium geleakt werden, bevor der Hersteller selbst zu dem Fahrzeug kommuniziert, ist in China üblich. In dem Katalog werden alle Fahrzeuge mit standardisierten Daten aufgeführt, damit sich die Verbraucher neutral informieren und vergleichen können. Die Aufnahme in den Katalog ist der letzte große Regulierungsprozess, bevor ein Modell in China verkauft werden darf.

Für den Zeekr Mix wurden zwei Versionen registriert, die beide über einen Elektromotor verfügen. Laut den Unterlagen ist das Fahrzeug 4,69 Meter lang (also etwas kürzer als der globale Elektro-Bestseller Tesla Model Y), ist 1,99 Meter breit und 1,75 Meter hoch – bei einem Radstand von 3,01 Metern. Damit ist der Mix fast einen halben Meter kürzer als der Zeekr 009. Der Elektromotor soll angeblich 310 kW leisten, die Akkus mit NCM-Chemie werden von einem Joint Venture zwischen Geely und CATL geliefert. Nähere Daten dazu gibt es aber noch nicht.

Das Portal „Car News China“ geht davon aus, dass das Fahrzeug im April auf der Beijing Auto Show vorgestellt wird – und „voraussichtlich 2025 seinen Weg nach Europa finden“ könnte.

