Stockholmer ÖPNV-Gesellschaft schreibt 380 E-Busse aus

Die nun von „Storstockholms Lokaltrafik“ (oder kurz SL) geplanten Ausschreibungen für 380 zusätzliche E-Busse dienen dazu, dass ab 2026 alle ÖPNV-Busse in der Stadt und mehreren umliegenden Gemeinden der Region Stockholm elektrisch fahren. Wie das schwedische Fachmagazin „bussmagasinet.se“ schreibt, soll dann rund ein Drittel der SL-Flotte auf emissionsfreie Antriebe umgestellt sein.

Konkret geht es in der ersten Ausschreibung um den Bus-Betrieb in Järfälla und Upplands-Bro. Der aktuelle Vertrag für diese beiden Gebiete, der derzeit an Nobina vergeben ist, läuft im August 2026 aus. In der zweiten Ausschreibung sind die Busdienste in Södertälje und Nykvarn zusammengefasst. Die dritte Ausschreibung umfasst die Stockholmer Innenstadt und auf der Insel Lidingö zwischen Stockholm und der Provinz Uppland gelegen. Diese Ausschreibung ist derzeit an Keolis vergeben.

Verträge für andere Gebiete hatte SL bereits in der Vergangenheit auf E-Busse umgestellt, weshalb zu den derzeit 29 Fahrzeugen noch 2024 weitere hinzukommen werden. Im Herbst dieses Jahres sollen vom Betreiber Keolis weitere 190 E-Busse in Solna, Sundbyberg, Sollentuna und Bromma und im nächsten Winter von Nobina 200 Elektrobusse in Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka und Söderort in Betrieb genommen werden.

sustainable-bus.com, bussmagasinet.se (auf Schwedisch)