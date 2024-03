E-Pistenfahrzeug präpariert Loipe im Skigebiet Flumserberg

Seit Dezember 2023 wird das vollelektrische Pistenfahrzeug in den Schweizer Bergen getestet. Bei dem Projekt kooperieren die Bergbahnen Flumserberg, Hersteller Prinoth und Designwerk, mit dessen mobiler Ladestation die E-Pistenraupe in knapp zwei Stunden geladen werden kann.

„Die bisherigen Erfahrungen mit dem Prinoth Husky E-Motion und der Schnellladestation sind sehr positiv“, heißt es aus der Geschäftsstelle von Flumserberg Tourismus. Das Pistenfahrzeug fahre äußerst leise und die Qualität der Loipe sei hervorragend. Dank eines – während des Tests nachgerüsteten – Eco-Modus justiere das Fahrzeug das maximale Drehmoment neu, was die Leistung um circa 15 Prozent erhöht habe. Trotzdem bleibt es den Skigebietsbetreiber zufolge eine Herausforderung, das große Loipen- und Winterwanderwegnetz von 55 Kilometern mit einer Batterie-Ladung zu präparieren.

„Wir versuchen nun, die Präparations­reihenfolge so zu planen, dass wir möglichst energiesparend unterwegs sind und auf halber Strecke an der Ladestation zwischenladen können. Dies erfordert Fingerspitzengefühl vom Fahrer, viel Mit- und Umdenken. Wie bereits erwähnt, muss die Maschine weiterhin getestet werden, um den Anforderungen unserer anspruchsvollen Infrastruktur gerecht zu werden“, so Geschäftsführer Rolf Blumer. Das Pistenfahrzeug funktioniere bisher aber sehr gut und man könne es mit gutem Gewissen für die Präparation weiterempfehlen. „Obwohl die Anschaffungskosten für das elektrische Fahrzeug höher sind als für eine Dieselmaschine, rechnet sich der Strompreis über die Jahre hinweg und genau so wichtig ist hierbei auch der Nachhaltigkeitsgedanke.“

„Pistenfahrzeuge bewegen schwere Lasten wie Schnee über große Entfernungen und arbeiten in schwierigem Gelände. Niedrige Temperaturen, Schnee, starke Steigungen stellen hohe Anforderungen nicht nur an das Fahrzeug“, gibt auch Designwerk zu bedenken. Das Winterthurer Unternehmen steuert zu dem Projekt eine mobile 88-kW-Schnellladestation bei, die das Fahrzeug „auch im Outdoor-Einsatz mit einer Dauerladeleistung von 84 kW und 1000 Volt lädt“.

