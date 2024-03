Siebensitzer E-SUV Peugeot e-5008 / Streit um Autobahn-Ladeinfrastruktur / Citroën ë-Berlingo

1 – Tauziehen um Autobahn-Ladeinfrastruktur geht weiter

In Deutschland verzögert sich der Ausbau von HPC-Ladern an Autobahnen weiter. Hintergrund ist der von Tesla und Fastned angestrengte Rechtsstreit mit der Autobahn GmbH. Bis zu einem Urteil dürfte noch etwa ein Jahr vergehen. Tesla und Fastned wollen bekanntlich nicht hinnehmen, dass das Quasi-Monopol von Tank & Rast auf den Raststätten der Autobahn GmbH des Bundes auch auf das Schnellladen ausgedehnt wird. Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ist deshalb seit Frühjahr 2023 eine Klage gegen die Autobahn GmbH anhängig.

2 – Neuer Citroën ë-Berlingo startet bei 36.940 Euro

Citroën hat in Deutschland die Bestellungen für den neuen ë-Berlingo geöffnet. Die Neuauflage des elektrischen Kastenwagens startet bei knapp 37.000 Euro für den Citroën ë-Berlingo Plus mit 4 Metern 40 Länge. Damit bietet das neue Modell laut Citroën 3.800 Euro Preisvorteil gegenüber der vergleichbar ausgestatteten Vorgängerversion. Möglich wird das unter anderem dank der neuen Batterie: Bekanntlich stellt Stellantis seine Kastenwagen und Hochdachkombis auf die deutlich günstigere LFP-Zellchemie um. Im Datenblatt ist zwar immer noch von einer 50-Kilowattstunden-Batterie die Rede.

3 – Peugeot präsentiert Siebensitzer-SUV e-5008

Peugeot hat seinen neuen e-5008 vorgestellt. Das elektrische Siebensitzer-SUV nutzt ebenso wie der kleinere e-3008 die Stellantis-Plattform STLA Medium und soll bis zu 660 Kilometer Reichweite bieten. Im Unterboden ist dafür ein NMC-Akku mit 98 Kilowattstunden verbaut. Und für den Vortrieb sorgt in der reichweitenstärksten Version ein 170 kW starker Motor. Darüber hinaus wird es den e-5008 noch mit einem 157 kW starken Frontantrieb und vermutlich der günstigeren 73-Kilowattstunden-Batterie geben. Als Topmodell wird ein elektrischer Allradantrieb angeboten, der eine Systemleistung von 237 kW bietet.

4 – Neuer Ladepark von Mer in Spittal an der Drau

In Österreich kommt der Ladenetz-Ausbau weiter voran: Mer Austria hat einen neuen Schnellladepark in Spittal an der Drau eröffnet. Die ersten drei High Power Charger sind schon einsatzbereit. Die Inbetriebnahme des Standorts nahe dem Verkehrsknoten der Tauern Autobahn Spittal und Millstätter See erfolgt in zwei Phasen. Derzeit stehen drei Hypercharger von Alpitronic mit insgesamt sechs Ladepunkten bereit.

5 – Shell gibt bis zu 1.000 Tankstellen zugunsten von Ladesäulen auf

Diese Meldung lässt aufhorchen: Shell will in diesem und im nächsten Jahr weltweit etwa 1.000 Standorte inklusive Tankstellen aufgeben, um sich stärker auf das Geschäft mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu konzentrieren. Wörtlich heißt es in der Energiewendestrategie von Shell: „Wir modernisieren unser Einzelhandelsnetz mit erweiterten Lade- und Komfortangeboten für Elektrofahrzeuge, um auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse zu reagieren. Insgesamt planen wir, in den Jahren 2024 und 2025 jährlich rund 500 Shell-eigene Standorte einschließlich Joint Ventures zu veräußern.“