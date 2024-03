Mercedes-Maybach EQS 680 SUV startet bei über 200.000 Euro

Der Basispreis für den Mercedes-Maybach EQS 680 SUV in Deutschland liegt bei 200.634 Euro. Das Modell basiert auf dem bekannten EQS SUV unter der Marke Mercedes-Benz, soll die Technologie aber „mit der Exklusivität von Maybach“ kombinieren.

Im Unterboden des ersten Elektro-Maybachs steckt jedoch der gleiche Akku mit einem nutzbaren Energiegehalt von 107,8 kWh, was bis zu 612 Kilometer WLTP-Reichweite ergibt. Der Maybach kommt auf eine Antriebsleistung von 484 kW, der Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC maximal auf 400 kW. Mit diesem Antrieb ist der EQS SUV im Mercedes-Konfigurator zu Preisen ab 147.922,95 Euro geführt, mit Heckantrieb (als EQS SUV 450+) gibt es die Baureihe ab 110.800,90 Euro – also bedeutend günstiger als den Maybach.

Für die knapp 50.000 Euro Aufpreis gibt es nicht nur 84 kW mehr Leistung, sondern auch mehr Ausstattung (u.a. ist beim Maybach der sonst optionale 22-kW-AC-Lader serienmäßig), mehr Komfort (z.B. ab Werk „Executive“-Sitze hinten mit Belüftung, Massagefunktion sowie Nacken- und Schulterheizung) und optional auch das „First-Class Fond“-Paket mit noch mehr Luxus.

In der Mitteilung betont der Hersteller das „edle Design mit markentypischen Elementen wie dem Maybach Emblem oder dem Maybach Kühlergrill“, die auf Wunsch (und gegen Aufpreis) erhältliche „charakteristische Zweifarbenlackierung mit filigranem Nadelstreifen“ und den Innenraum, der „wie eine elegante Lounge mit ganzheitlichem Komforterlebnis für alle Sinne gestaltet“ sei.

In einem Punkt geht es aber wenig exklusiv zu: Der Mercedes-Maybach EQS 680 SUV kann wie jedes gewöhnliche Mercedes-Modell online konfiguriert werden. Und dort wird schnell klar, dass die rund 200.000 Euro nur der Anfang sind: Die exklusive „Night Series“ kostet stolze 29.750 Euro Aufpreis und ist nur in Kombination mit dem erwähnten First-Class-Fond für 17.017 Euro erhältlich. Mit nur zwei Klicks steigt der Preis also bereits auf knappt 250.000 Euro – und das noch vor jeglichen individuellen Ausstattungsdetails.

mercedes-benz.com (Mitteilung), mercedes-benz.de (Produktseite mit Link zum Konfigurator)