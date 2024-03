Van Hool stellt Antrag auf Gläubigerschutz

Dass es nicht gut um den Bushersteller geht, hatte sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet. So wurde Mitte März bekannt, dass das Management die Produktion und den Verkauf von Stadtbussen (auch jenen mit Elektroantrieb) komplett einstellen will, da man angesichts der eigenen Kostenstruktur und auch Management-Fehlern in der Vergangenheit keine Chancen mehr sieht, im Segment der zunehmend elektrischen Stadtbusse konkurrenzfähig zu sein.

Auch bei dem Gläubigerschutzverfahren geht es jetzt wohl nicht mehr um die E-Stadtbusse, sondern primär um eine Finanzierung für den Sanierungsplan. Diesen will das Management bis Ende März vorstellen.

Allerdings ist in belgischen Medien bekanntlich bereits durchgesickert, was kommen dürfte: Der Plan sieht einen strategischen Fokus auf luxuriöse Reisebusse vor, da Van Hool hier weniger Konkurrenz sieht und so bessere Preise erzielen will. Diese Fahrzeuge sollen aber nicht mehr in Belgien hergestellt werden (dort soll nur die Anhänger-Fertigung erhalten bleiben), sondern aus dem bestehenden Werk in Nordmazedonien kommen. Dort werden bisher Stadtbusse hergestellt. Wird deren Produktion eingestellt, werden dort Kapazitäten frei – und die Luxus-Reisebusse könnten dort deutlich günstiger produziert werden als in Belgien.

