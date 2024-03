Lucid erhält neues Kapital von saudi-arabischem Investor

Die PIF-Tochtergesellschaft heißt Ayar Third Investment Corporation. Sie wird „eine Milliarde Dollar an neu geschaffenen wandelbaren Vorzugsaktien im Rahmen einer Privatplatzierung“ erwerben. Letztere können in etwa 280 Millionen Aktien umgewandelt werden.

Die saudische Regierung hat bereits früher in den US-Autobauer investiert. Im Jahr 2022 bestellte sie bei Lucid etwas bis zu 100.000 Fahrzeuge über einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie hält auch einen Anteil von 60 Prozent an PIF.

„Wir freuen uns sehr über die anhaltende Unterstützung durch den PIF, da wir daran arbeiten, unsere Position als weltweit führendes Elektromobilitätsunternehmen zu festigen“, sagt Peter Rawlinson, CEO und CTO der Lucid Group. „Wir investieren weiterhin langfristig sowohl in unsere Technologie als auch in unsere vertikal integrierten Produktionskapazitäten, wobei die Unterstützung des PIF ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist. Mit ihrer Unterstützung konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unser Wachstum durch Auslieferungen zu beschleunigen, wichtige Geschäftsinitiativen mit unerbittlichem Fokus auf Kosten durchzuführen und unseren bahnbrechenden Gravity SUV noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen.“

Lucid hatte im September letzten Jahres eine Fabrik in Saudi-Arabien eröffnet, in der die elektrische Limousine Lucid Air montiert wird. Vorerst hat sich das Unternehmen dort für ein SKD-Konzept (Semi Knocked Down Assembly) entschieden. Die anfängliche Jahreskapazität beträgt zunächst 5.000 Fahrzeuge. Ab Mitte dieses Jahrzehnts plant Lucid, seine Elektroautos vollständig im Werk in Saudi-Arabien zu fertigen und die Kapazität auf 155.000 Fahrzeuge pro Jahr zu erhöhen.

Wie viele andere Hersteller von Elektroautos sieht sich Lucid mit einer nachlassenden Nachfrage nach Elektroautos konfrontiert. Im Jahr 2023 produzierte Lucid 8.428 Einheiten. Und obwohl 2023 mehr als 6.000 Lucid Air ausgeliefert wurden, weist die Jahresbilanz nur einen Umsatz von 595,3 Millionen Dollar aus.

Lucid erwartet, in diesem Jahr 9.000 Elektroautos zu bauen, also nur etwa 500 Einheiten mehr als 2023. Und das, obwohl der Autobauer sein Portfolio 2024 um den SUV Gravity erweitern wird.

