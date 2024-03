Norddeich hat jetzt den größten Ladepark Niedersachsens

Alleine die Stückzahl lässt bereits erahnen, dass es sich um reine AC-Ladepunkte handelt. Bei dem geplanten Einsatzzweck, den die Reederei Frisia angibt, ist der Fokus auf langsame AC-Lader nur logisch: Urlauber können ihr E-Auto an eine Ladestation anschließen und es dort während ihres Urlaubs stehen lassen. Die reguläre Ladeleistung liegt bei 3,7 kW und kann bei Bedarf auf maximal 11 kW erhöht werden.

Auf dem Parkplatz selbst gibt es insgesamt 600 Stellplätze, die laut der Reederei alle mit Solardächern versehen sind. Es wird also nicht nur vor Ort Strom erzeugt, die Autos stehen auch vor der Witterung geschätzt. Und reicht der selbst erzeugte PV-Strom nicht aus, werden die Autos mit Ökostrom aus dem Netz geladen, so Frisia. Zudem gibt es einen stationären Batteriespeicher, der auch Strom zwischenspeichern kann, wenn zeitweise mehr Strom erzeugt als verbraucht wird. Die Solardächer sollen pro Jahr 1,6 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

Die ersten Ladesäulen hat Frisia nach eigenen Angaben bereits 2021 auf dem Inselparkplatz P2 installiert. Mit dem aktuellen Ausbau, der übrigens aus Eigenmitteln finanziert wurde, erinnert an den Ladepark im baden-württembergischen Merklingen, der im November 2023 eröffnet wurde. Dort gibt es ebenfalls überdachte E-Auto-Ladepunkte, mit 259 Stück allerdings eine Handvoll weniger als in Norddeich.

Von Norddeich aus bietet die Reederei Frisia Überfahrten nach Norderney und Juist an. Ab Juni soll die Verbindung Norddeich – Norderney auch mit einem rein elektrischen Katamaran bedient werden. Der Katamaran soll bis zu 150 Fahrgäste befördern können und wurde speziell nach Vorgaben der Reederei für den Einsatz im ostfriesischen Wattenmeer konzipiert. Aufgrund der Bauweise hat der E-Kat einen Tiefgang von nur 1,20 Metern und soll die Insel so auch bei niedrigen Wasserständen schnell erreichen können.

Das Schiff wurde im Juli 2023 auf Kiel gelegt und soll nach der Fertigstellung die Strecke in nur 30 Minuten absolvieren können. Nach der Rückkehr nach Norddeich werden die Batterien in rund 28 Minuten vollgeladen. „ Geplant ist, das Schiff in der Hauptsaison einzusetzen und bis zu achtmal am Tag die Insel Norderney anzusteuern“, so die Reederei.

ndr.de