Edeka Südwest und Bidirex planen Aufbau von Ladeinfrastruktur

Insgesamt 14 Normal- und acht Schnellladepunkte will das in Neuenburg am Rhein angesiedelte Unternehmen am Edeka-Markt in Breisach aufbauen, die öffentlich zugänglich sein sollen. Bidirex bietet auf seiner Webseite zwar Ladesäulen mit und ohne Werbe-Display sowie Ladeleistungen an AC-Ladepunkten von bis zu 22 kW und an DC-Ladepunkten von bis zu 150 kW. Details zur genauen Konfiguration in Breisach werden allerdings nicht genannt.

Am Standort in Breisach sollen die Parkplätze mit einer vollflächigen Carport-Überdachung versehen werden. Neue Parkflächen entstehen jedoch nicht. „Der von Bidirex konzipierte PV- und Ladepark wird auf bereits versiegelten Parkplatzflächen gebaut“, heißt es in einer Mitteilung. Mit rund 4.000 Quadratmeter Modulfläche soll eine Photovoltaik-Anlagenleistung von 750 kWp erreicht werden.

„Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, Nachhaltigkeit und Innovation in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Mit dem Projekt in Breisach verbinden wir zeitgemäße Einkaufserlebnisse mit nachhaltigerer Mobilität und der Gewinnung regenerativer Energie“, so Rainer Huber, Sprecher des Vorstands Edeka Südwest. „Durch die Zusammenarbeit mit Edeka Südwest haben wir die Möglichkeit, Verbraucherinnen und Verbrauchern komfortables Laden zu attraktiven Preisen anbieten zu können und gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung der Elektromobilität zu leisten. Energiewende und Elektromobilität sind dezentral gedacht am effektivsten, wenn vor Ort produzierter grüner Strom auch vor Ort genutzt wird. Wir sind stolz darauf, mit Edeka Südwest Teil dieser zukunftsorientierten Entwicklung sein zu können“, ergänzt Ali Yarayan, Geschäftsführender Gesellschafter bei Bidirex.

Edeka Südwest mit Sitz in Offenburg ist eine von sieben Edeka-Regionalgesellschaften in Deutschland. Mit rund 1.130 Märkten, größtenteils betrieben von selbstständigen Kaufleuten, ist Edeka Südwest im Südwesten flächendeckend präsent. Das Vertriebsgebiet erstreckt sich über Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie den Süden Hessens und Teile Bayerns. Edeka Südwest als auch Bidirex beabsichtigen zwar, in den kommenden Jahren sukzessive auch bei weiteren Edeka-Märkten im Südwesten Anlagen zu errichten. Details dazu werden jedoch bislang nicht genannt.

