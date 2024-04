Kia erweitert Elektro-Leasingaktion um EV9

Beim Niro EV und den beiden E-GMP-Modellen EV6 und EV6 GT ist es praktisch eine Verlängerung der zuvor bis Ende März geltenden Aktion. Der Niro EV kann im Basismodell wie bisher ohne Sonderzahlung zu Raten ab 299 Euro im Monat geleast werden. Dabei handelt es sich bekanntlich um ein 4,42 Meter langes Kompakt-Crossover, das in der zweiten Generation nur noch mit einer 64,8 kWh großen Batterie (für 460 Kilometer nach WLTP) angeboten wird – die 39-kWh-Version des Vorgängers wird nicht mehr angeboten.

Eine Änderung gibt es jedoch beim EV6: In der „Frühlingsaktion“ kann der EV6 Baseline für 357 Euro pro Monat geleast werden, bis Ende März waren es 359 Euro. Dafür gibt es den EV6 Baseline mit dem 58-kWh-Akku und dem 125 kW starken Heckantrieb zu den gleichen Konditionen wie beim Niro EV – ohne Anzahlung und für 10.000 Kilometer pro Jahr bei 36 Monaten Laufzeit. Optional ist auch der EV6 mit der 77,4-kWh-Batterie für bis zu 528 WLTP-Kilometer mit dem 168 kW starken Heckantrieb verfügbar – Beispiel-Leasingraten werden hier aber nicht genannt.

Neu ist hingegen, dass auch das elektrische Top-Modell der Marke, der EV9 GT-Line, in der Aktion enthalten ist. Das große E-GMP-SUV ist bei der Aktion als siebensitziger EV9 GT-line in der Luxusausführung Launch Edition enthalten und wird ab 749 Euro pro Monat angeboten – ebenfalls ohne Sonderzahlung und mit 10.000 Kilometern pro Jahr, hier aber mit 48 Monaten Laufzeit. Als GT-Line ist der EV9 serienmäßig mit dem 283 kW starken Allradantrieb ausgestattet. Alternativ wird der EV9 auch mit Heckantrieb (150 kW) und der gleichen 99,8-kWh-Batterie angeboten, Leasingraten nennt Kia hier in der Mitteilung wie beim EV6 mit großem Akku nicht. Beim Kaufpreis liegt der Hecktriebler bei 72.490 Euro, der GT-line kostet ab 82.380 Euro und in der Launch Edition wie berichtet ab 83.190 Euro.

Die Leasingangebote sind nur bei teilnehmenden Kia-Händlern für Privatkunden erhältlich, Gewerbekunden werden hier nicht angesprochen. Die hier genannten Beispiel-Leasingraten können in der Praxis abweichen, da das Angebot bei der Laufzeit und Jahreslaufleistung flexibel ist – und auch bei der Ausstattung des Fahrzeugs und dem Antrieb.

Zudem gibt es eine weitere, wichtige Einschränkung: Bei den Stromern gilt die Aktion nur für „en beim Händler und bei Kia Deutschland verfügbaren Fahrzeugbestand“. Also nicht für individuell konfigurierte Neufahrzeuge.

Quelle: Info per E-Mail (Mitteilung), kia.com (Angebotsseite)