Kia startet Leasing-Aktion für Niro EV und EV6

Diese Raten gelten jeweils für die Basisversionen der beiden Modelle. Der Niro EV ist ein 4,42 Meter langes Kompakt-Crossover, der in der zweiten Generation nur noch mit einer 64,8 kWh großen Batterie (für 460 Kilometer nach WLTP) angeboten wird – die 39-kWh-Version des Vorgängers wird nicht mehr angeboten. Der 4,68 Meter lange EV6 ist eine Klasse darüber angesiedelt. Das erste E-GMP-Modell von Kia hat in der Basis eine 58-kWh-Batterie (für eben jene 359 Euro/Monat), optional ist eine 77-kWh-Batterie für bis zu 528 Kilometer nach WLTP erhältlich.

Das Leasing-Angebot gilt in beiden Fällen für eine Laufzeit von 36 Monaten und 10.000 Kilometern pro Jahr. Die Kia-Umweltbonusgarantie in Höhe von 4.785 Euro, die die Marke Privatkunden bis zum 31. März 2024 gewährt, wird bei diesen Angeboten, abhängig vom jeweiligen Kia-Partner, entweder als Nachlass auf den Fahrzeugpreis oder alternativ als Anzahlung auf das Angebot eingerechnet, so die Deutschland-Zentrale in der Mitteilung. Beim Angebot des Niro EV liegt der Zinssatz bei 0,99 Prozent, beim EV6 sind es 3,49 Prozent.

Jener Zinssatz gilt für alle Varianten des EV6, also das 125 kW starke Basismodell, den 168 kW starken Hecktriebler mit der großen Batterie, den 239-kW-Allradler und auch das 430 kW starke Top-Modell EV6 GT. Diesen gibt es zwar zu dem Zinssatz und mit der Kia-Umweltbonusgarantie als Rabatt oder Anzahlung, aber nicht für 359 Euro pro Monat. Eine Besipiel-Leasingrate nennt Kia Deutschland aber nicht.

„Die Leasingangebote bieten eine hohe Flexibilität, sowohl bei der Laufzeit und der Jahreslaufleistung als auch in der Ausstattung. Die Konditionen gelten für alle Spezifikationen aus dem beim Händler und bei Kia Deutschland verfügbaren Fahrzeugbestand“, heißt es in der Mitteilung.

