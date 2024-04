Lotus schafft Ausliefer-Rekord dank Elektroautos

Der Absatz ist im ersten Jahr der Auslieferung reiner Elektroautos also höher als sie zuvor mit den Verbrennern jemals waren – was aber auch am neuen Konzept der Marke liegt, denn mit den puristischen Sportwagen hatte sich Lotus selbst auf eine begrenzte Zielgruppe beschränkt. Sportliche Luxus-SUV und Limousinen mit Elektroantrieb sind auch kein Massenmarkt, aber eben eine deutlich größere Kundengruppe im Jahr 2023.

In der 2023er Statistik ist das SUV-Modell Eletre mit 4.361 Einheiten noch die einzige Elektro-Baureihe der Geely-Marke. 2024 werden auch die ersten Exemplare der Limousine Emeya enthalten sein. Aktuell sorgt aber der Eletre für den großen Ausliefer-Schub, denn von den knapp 7.000 Lotus wurde mehr als die Hälfte erst im vierten Quartal ausgeliefert. „Der Anstieg der Auslieferungen war vor allem auf Eletre zurückzuführen, das erste Lifestyle-BEV des Unternehmens, das in der zweiten Jahreshälfte Produktion und Umsatz steigerte“, schreibt Lotus selbst.

Im ersten Jahr der Auslieferung von reinen BEVs erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 679 Millionen US-Dollar und eine Bruttogewinnmarge von 15 Prozent. Der Nettoverlust für 2023 belief sich auf 750 Millionen US-Dollar. Von den 679 Millionen Dollar Umsatz waren alleine 361 Millionen im vierten Quartal in die Bilanz gekommen – analog zu den zahlreichen Eletre-Auslieferungen.

Lotus gibt an, dass 2024 „ein entscheidendes Jahr für die Umsetzung der Vision80-Strategie“ sein wird. Das Unternehmen will den Absatz auf 26.000 Fahrzeuge etwa verdreifachen. Dazu soll der Eletre in weitere Märkte eingeführt werden und der Emeya, der aktuell schon in China an Kunden übergeben wird, soll ab dem dritten Quartal auch in Europa auf die Straßen kommen.

„Wir freuen uns über die ersten Fortschritte und vielversprechenden Ergebnisse im Jahr 2023. Die steigenden Auslieferungen spiegeln die Stärke unserer Marke wider und steigern die Produktion“, sagte Qingfeng Feng, CEO von Lotus Tech. „Wir freuen uns darauf, unser Wachstum im kommenden Jahr weiter zu beschleunigen und bleiben bestrebt, langfristigen Wert für unsere Kunden und Investoren zu schaffen, während wir unsere Vision80-Strategie weiter umsetzen und dabei auf unserem Luxusmarkenwert und unseren fortschrittlichen Technologievorteilen aufbauen.“

