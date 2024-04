Landkreis München: 19 E-Busse pendeln neuerdings auf vier Linien

Das Landratsamt München meldet, dass seit Anfang des Monats die Ortsverkehre der Kommunen Neuried (Linie 261), Taufkirchen (Linie 225) und Garching (Linie 290) mit Batteriebussen betrieben werden. In Oberhaching (Linie 227) kommen die sieben erwähnte Brennstoffzellenbusse zum Einsatz. Während die Busse in Neuried und Taufkirchen neben dem Depot auch je an einer Endhaltestelle kurz nachgeladen werden, kommen die BEV-Busse in Garching ohne Zwischenladen während des Tagesbetriebs aus.

Mit der Umstellung der vier Linien geht der Landkreis München einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung eines nachhaltigen ÖPNV, heißt es in der begleitenden Mitteilung des Landratsamts. Im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) nehme er damit die Vorreiterrolle ein.

Die Planungen zur Elektrifizierung der vier Linien laufen bereits seit Jahren. Bereits 2018 erwogen die Münchner Verkehrsbetriebe (MVG) den Einsatz von Elektrobussen im Münchner Umland. Schon damals standen dabei die vier Trassen Taufkirchen, Oberhaching, Neuried und Garching im Fokus. Diese waren seinerzeit in einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme empfohlen worden. Allerdings hieß es schon 2018, dass bis zur Realisierung bis zu sechs Jahre ins Land ziehen könnten. Genau so ist es nun auch gekommen.

landkreis-muenchen.de