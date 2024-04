Renault Elektro-Van mit Retro-Look / Tesla plant Personalabbau / GAC will Feststoffakkus

1 – Jeder zehnte Job gefährdet: Tesla plant massiven Personalabbau

Aus ersten Gerüchten am Vormittag ist gestern im Laufe des Tages schnell Gewissheit geworden: Tesla bereitet Massenentlassungen vor. Das geht aus einer internen Mail von CEO Elon Musk an die Mitarbeiter hervor. Demnach soll die weltweite Belegschaft um mehr als zehn Prozent verkleinert werden. Im deutschen Werk in Grünheide sollen von dem Jobabbau 3.000 Mitarbeiter betroffen sein. Das will das „Handelsblatt“ von Insidern erfahren haben.

2 – GAC will 2026 E-Autos mit Feststoffakkus auf den Markt bringen

Höhere Energiedichte, mehr Reichweite, kürzere Ladezeiten: Das sind die Hoffnungen, die die Branche in die Entwicklung von Feststoffakkus steckt. Einer der ersten Anbieter, der nun eine solche Feststoffbatterie entwickelt hat, ist der chinesische Autokonzern GAC. Bereits in zwei Jahren soll die Feststoffbatterie von GAC marktreif sein. Ab 2026 soll sie zuerst in Serienfahrzeugen der Marke Hyper eingebaut werden. Die reinen Feststoffakkus sollen eine Energiedichte von gut 400 Wattstunden pro Kilogramm bieten.

3 – Renault Espace könnte als Stromer im Retro-Look erscheinen

Mit dem Espace begründete Renault vor vierzig Jahren eine ganz neue Fahrzeugklasse in Europa. Er war die erste Großraumlimousine und damit im Grunde der Urvater der heutigen Vans. Innovativ war damals unter anderem das Raumkonzept mit sieben Sitzen – von denen fünf einzeln herausnehmbar waren. Dadurch ließ sich der Kofferraum bis auf drei Kubikmeter Laderaum erweitern. Doch die aktuelle Version des Espace hat damit wenig zu tun. Vielmehr ist der aktuelle Espace eine Art langer SUV und basiert auf dem SUV-Modell Austral.

4 – Verkehr stößt 13 Mio Tonnen CO2 zu viel aus

Auch wenn es Deutschland gelungen ist, seinen CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr deutlich zu reduzieren: Der Verkehrssektor steht weiterhin besonders schlecht da, wie eine Auswertung des Umweltbundesamts zeigt. Denn statt der erlaubten 133 Millionen Tonnen CO2 wurden im Verkehrssektor im vergangenen Jahr 146 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. Das bedeutet, dass das Bundesverkehrsministerium von Volker Wissing jetzt drei Monate Zeit hat, ein Sofortprogramm zu erarbeiten.

5 – Insolvente ElectricBrands vor dem Aus

Einige Wochen nach dem Insolvenzantrag in Eigenverwaltung der Firma ElectricBrands zeichnet sich ab, dass das Unternehmen und seine Pläne wohl keine Zukunft haben. War beim Insolvenzantrag im Februar noch das Ziel einer „vollständigen Sanierung der Gesellschaft“ ausgegeben worden, ist es mit dem Unternehmen laut einem Medienbericht „nun endgültig vorbei“. Das würde bedeuten, dass der lange angekündigte XBus und der Elektro-Leichtkraftwagen Evetta wohl nie auf den Markt kommen.