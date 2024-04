GAC will 2026 E-Autos mit Feststoffakkus auf den Markt bringen

Die reinen Feststoffakkus von GAC bieten nach Angaben des Unternehmens eine Energiedichte von gut 400 Wh/kg und sollen E-Autos Reichweiten von über 1.000 Kilometern nach chinesischem Standard ermöglichen. Das gab der Hersteller chinesischen Medienberichten zufolge dieser Tage auf einem selbst veranstalteten Technologietag bekannt.

Die Entwicklung einer Festkörperbatterie sei so schwierig wie die Besteigung des Mount Everest und erfordere Durchbrüche bei Materialien, Design, Herstellung und Integration, so eines der Statements des Unternehmens. Inzwischen soll die Batterie laut GAC bereits vom Labor in die Massenproduktion übergegangen sein.

Eingesetzt werden sollen die neuen Feststoffbatterien erstmals in Fahrzeugen der im September 2022 vorgestellten Premiummarke Hyper. Erschienen sind unter dieser neuen Marke bereits die Modelle Hyper SSR und Hyper GT – beide basieren auf der 900-Volt-Plattform AEP 3.0 des Unternehmens. Grundsätzlich soll Hyper innovative High-End-Fahrzeuge hervorbringen, weshalb GAC mit der China National Space Administration kooperiert und eine eigene Forschungseinrichtung namens Hyper Scientific Research Laboratory betreibt. Ziel seien Fortschritte unter anderem auf den Feldern Aerodynamik, innovative Materialien und KI-Steuerung, hieß es 2022 bei der Vorstellung der neuen Premiummarke.

Auch Feststoffakkus gehören nun zum Innovations-Fokus der Marke. Andere chinesische Hersteller arbeiten ebenfalls an der Integration solcher Batterien in ihre Serienmodelle. Etwa IM Motors, die Elektroautosparte von SAIC Motor. Sie stellte kürzlich ihre neue Elektro-Limousine IM L6 vor und kündigte an, dass die Topversion des Modells mit Festkörperbatterien ausgestattet sein werde.

cnevpost.com