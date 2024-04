DS lässt Plug-in-Hybride in Umweltzonen automatisch elektrisch fahren

Der neue Geofencing-Service von DS Automobiles aus dem Stellantis-Konzern steht im Zusammenhang mit der Einführung von Umweltzonen in ganz Europa. Diese Zonen zielen darauf ab, den Verkehr der Fahrzeuge mit dem höchsten Schadstoffausstoß durch schrittweise Beschränkungen zu begrenzen.

Bei den E-Tense genannten Plug-in-Hybridantrieben des DS 4, des DS 7 und des DS 9, die fast 40 Prozent, 60 Prozent bzw. 90 Prozent der Verkäufe jedes Modells in Europa ausmachen (Daten für 2023), ermöglicht Geofencing die Optimierung des Einsatzes verschiedener Energien, um die Umweltauswirkungen einer Fahrt zu verringern, so das Unternehmen.

Bei der Annäherung an eine Umweltzone wird der Fahrer gewarnt, und bei der Einfahrt in den definierten Bereich wird automatisch der Elektromodus gewählt, wenn die Batterie noch genügend Energie hat. Die Effizienz von Plug-in-Hybridmodellen könne so maximiert werden und die Luftqualität in den Umweltzonen verbessert werden. Laut DS Automobiles gibt es in einem dutzend europäischer Länder bereits Umweltzonen bzw. werden dieses dort eingeführt. So gibt es in Frankreich und in Deutschland bereits in vielen Städten Umweltzonen.

stellantis.com