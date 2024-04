LG und Doosan arbeiten an Laderoboter

Das automatische Ladesystem besteht aus einem Kiosk, der die Fahrzeugerkennung und die Zahlungsabwicklung übernimmt, sowie aus dem automatischen Hauptladegerät. Wenn ein Elektrofahrzeug in den vorgesehenen Ladebereich einfährt, wird es von einer separat installierten Kamera erkannt, die fahrzeugbezogene Informationen an das Ladesystem überträgt.

Nach der Authentifizierung des Fahrers bestimmt eine auf künstlicher Intelligenz basierende 3D-Kamera, die an dem Roboter angebracht ist, die Position des Ladeanschlusses für das Fahrzeug. Dann schließt der Roboter das Ladekabel an den Ladeanschluss an und beginnt den Ladevorgang. Nach Abschluss des Ladevorgangs zieht der Roboter das Kabel zurück und legt es an seinen ursprünglichen Platz zurück, während er die automatische Bezahlung vornimmt.

Um Sicherheit und Genauigkeit beim automatischen Aufladen zu gewährleisten, sind an den sechs Gelenken des Roboters Hochleistungs-Drehmomentsensoren angebracht. Nach dem Pilotbetrieb werden Doosan Robotics und LG Electronics möglicherweise gemeinsam weitere Arten von automatischen Ladelösungen entwickeln. „Diese automatische Ladelösung ist technologisch anspruchsvoll und erfordert Sensibilität, Präzision und Sicherheit“, sagte Ryu Jung-hoon, Geschäftsführer von Doosan Robotics, in einer Presseerklärung. „Wir werden mit dem schnell wachsenden Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen Schritt halten.“

Doosan und LG Electronics sind nicht die einzigen Firmen, die an Laderobotern feilen. So hat diese Woche auch das auf Roboter-Ladelösungen spezialisierte Unternehmen Rocsys zwei neue Partner vorgestellt. Roboter-Ladelösungen dürften vor allem für autonome Fahrzeuge spannend werden, gerade auch im Nutzfahrzeugbereich.

Von der Rocsys-Lösung beispielsweise unterscheidet sich die Entwicklung von LG und Doosan in einem interessanten Detail: Während bei Rocsys das Ladekabel fest in den Roboterarm integriert ist und somit während des Ladevorgangs am Fahrzeug verbleiben muss, haben sich LG und Doosan für einen anderen Ansatz entschieden: Ein Greifer umschließt den Griff des Ladekabels ähnlich wie eine menschliche Hand und kann das Kabel während des Ladevorgangs somit loslassen – und theoretisch in dieser Zeit andere Fahrzeuge mit zusätzlichen Ladekabeln verbinden.

