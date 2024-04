Rocsys gewinnt neue Partner für seine Roboter-Ladelösungen

Rocsys entwickelt seit 2019 seine autonome Ladeplattform, die auf Robotik und KI-basierter „Computer Vision“ basiert. Dabei soll ein Roboter das Ein- und Ausstecken der Ladekabel übernehmen und vor allem den ganzen Vorgang automatisiert durchführen können – also ohne menschliches Zutun. Und genau diese Technologie wollen nun Easymile und Autocar nutzen.

Die Partnerschaft entspricht der Vision von Easymile und Rocsys von einer Zukunft, in der sich industriell genutzt autonome Fahrzeuge nahtlos selbst aufladen können, ohne menschliches Eingreifen oder Ausfallzeiten. Sie zielt darauf ab, Flotten mit autonomen Fahrzeugen zu ermöglichen, kontinuierlich arbeiten zu können, um die Betriebszeit und Produktivität zu maximieren. „Bei einem autonomen Transportbetrieb geht es nicht nur um das Fahren, sondern um die Bereitstellung einer umfassenden, industrialisierten und zertifizierten Lösung“, erklärt Alban Brisy, Director of Business Development bei Easymile. „Seit 2020 haben wir die beste autonome Transportlösung entwickelt, und wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Prüfung der Rocsys-Lösung mit unseren autonomen Terminal-Lkws bekannt zu geben. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung vollständig zertifizierter autonomer Containertransportlösungen bis 2025.“

Elwin Roetman, Director of Strategic Accounts and Partnerships bei Rocsys, ergänzt: „Wir bei Rocsys haben ein freihändiges Ladesystem entwickelt, das jedes Fahrzeug nahtlos und ohne menschliches Eingreifen aufladen kann – perfekt für den Betrieb von selbstfahrenden Fahrzeugen, bei denen menschliches Eingreifen gering ist. Wir freuen uns, mit Easymile zusammenzuarbeiten und die Kompatibilität unserer Systeme zu demonstrieren, um Seehäfen und allen Managern von autonomen Elektrofahrzeugen (EV) zu zeigen, dass unsere Lösungen echte Vorteile in Bezug auf Skalierbarkeit, Sicherheit, Effizienz und Betriebszeit bieten.“

Freihändiges Laden von Terminal-Zugmaschinen

Bei Autocar, einem Lkw-Hersteller aus den USA, geht es bei der Kooperation um das „freihändige Laden“ von elektrischen Terminal-Zugmaschinen in Distributionszentren, Binnenhäfen und anderen Logistikeinrichtungen. „Freihändiges Laden ist ein entscheidender Fortschritt bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugflotten“, sagt Andrew Taitz, Vorsitzender von Autocar. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Rocsys und die Nutzung ihres Know-hows bei der Bereitstellung modernster Lösungen für das freihändige Laden. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, bei der Einführung von Elektrofahrzeugen an vorderster Front zu stehen und unseren Kunden eine breite Palette von Antriebslösungen zu bieten, um ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.“

Das Ziel von Autocar ist es, dank der Partnerschaft mit Rocsys seinen Kunden immer einsatzbereite E-Lkw in Kombination mit einer nicht-manuellen Ladestation, die vor Ort für sie eingerichtet wird, bereitzustellen. „Durch den Wegfall manueller Eingriffe gewährleistet das freihändige Laden einen unterbrechungsfreien und effizienten Ladebetrieb rund um die Uhr und steigert so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Flotte“, so Taitz. Autocar und Rocsys haben bereits einen Pilotauftrag von einem Autocar-Kunden zur Unterstützung seines Logistikbetriebs erhalten und sind bereit, die Landschaft der elektrischen LKW-Flotten zu revolutionieren.

Crijn Bouman, CEO und Mitbegründer von Rocsys, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Autocar bei der Bereitstellung unserer freihändigen Ladelösungen für deren Elektrofahrzeuge. Das Engagement von Autocar für Innovation und Nachhaltigkeit deckt sich perfekt mit unserer Vision einer sichereren, effizienteren und nahtloseren E-Mobilität und macht Autocar zum idealen Partner, wenn es darum geht, das Potenzial des freihändigen Ladens für Häfen und Vertriebszentren zu erkunden.“

Bouman fügte hinzu, dass das freihändige Laden nicht nur die Ladevorgänge rationalisiert, sondern auch den Verschleiß von Ladekabeln und Steckern minimiert und somit ein zuverlässiges und schnelles Aufladen für Elektroflotten gewährleistet.

rocsys.com (Autocar), rocsys.com (Easymile)