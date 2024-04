Valeo bündelt Thermo- und Antriebstechnik in neuer Einheit

Valeo begründet die Zusammenlegung damit, dass sich der Hochlauf der Elektromobilität im Wesentlich auf die beiden Bereiche Antriebsstrang- und Wärmemanagementsysteme stützt, um Reichweite, Leistung und Komfort der Fahrzeuge zu erhöhen. Die neue Einheit Valeo Power soll die bisherigen Bereiche Valeo Thermal Systems und Valeo Powertrain Systems schrittweise ablösen. Sie erhalte „eine schlanke Organisationsstruktur“ und soll das Unternehmen wettbewerbsfähiger machen, heißt es. CEO des neuen Geschäftsbereichs wird Xavier Dupont.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Valeo mit der Gründung unserer neuen Division Valeo Power, die aus der Fusion unserer früheren Geschäftsgruppen Powertrain Systems und Thermal Systems hervorgegangen ist“, betont Valeo-CEO Christophe Périllat. „Da wir die Elektrifizierung weiter vorantreiben, können wir unseren Kunden mit Valeo Power Technologien anbieten, die auf die Erwartungen des Marktes in Bezug auf Leistung und Kosten zugeschnitten sind. Der neue Geschäftsbereich wird auch dazu beitragen, unsere Wettbewerbsfähigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern.“

Auch in anderen Bereichen strukturiert sich Valeo neu: Aus der Business Group Valeo Comfort and Driving Assistance wird die Division Valeo Brain. Aus dem Geschäftsbereich Valeo Visibility wird der Geschäftsbereich Valeo Light. Die neue operative Struktur will Valeo um diese drei Geschäftsbereiche herum organisieren. Keine Änderungen gibt es bei den Aftermarket-Aktivitäten des Zulieferers.

